Klæbo går nye veier for å få bedre matching på trening

Denne uka er både allround- og sprintlandslaget samlet i Steinkjer. Men det er en svekket tropp, særlig blant sprinterne.

– Det er kjipt at folk er borte og det er kjipt at folk føler seg uggen og ikke helt i slag, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Petter Northug står over fordi han ikke har energi i kroppen. Pål Golberg er ute med kyssesyken på ubestemt tid og Emil Iversen har influensa. Også Niklas Dyrhaug er hjemme med en strekk i leggen og Martin Johnsrud Sundby er hjemme for å delta i Vibeke Skofteruds begravelse torsdag.

På samlingens første sprintøkt måtte derfor Klæbo gå mot flest allround-løpere, som Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth.

– Får du god nok matching?

– Ja, jeg ble jo slått i dag, så det er vel ingen fare med det, sier Klæbo.

For på sprintøkten ble Klæbo så vidt slått på målstreken av en Eirik Brandsdal i kjempeform. Men også han står det et spørsmålstegn bak, for han skal begynne å studere industriell økonomi på Ås denne høsten. Og Brandsdal innrømmer at det kan bli utfordrende å kombinere studier og langrenn på toppnivå.

– Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal løse høsten. Jeg har tatt noen fag tidligere, og jeg syns det har vært litt vanskelig å kombinere, sier 31-åringen.

Heller ikke Finn Hågen Krogh, som denne sesongen er tilbake på sprintlandslaget, er i form om dagen.

– Å kategorisere form er vanskelig. Terningkast to har jeg gitt den nå på slutten av sommeren. Burde kanskje vært på terningkast fire på det tidspunktet her, så jeg er litt bak skjema, sier Krogh.

Planlegger å trene med internasjonale utøvere

Klæbo planlegger nå å trene med sine internasjonale konkurrenter før toppidrettsveka 16.-18. august.

– Vi har noen planer som kanskje kan gå i boks nå om ikke altfor lenge, så får vi se nå før Toppidrettsveka om det går i boks. Vi får se om det kommer opp noen som skal være med å trene litt i forkant her. Vi må få planlagt litt før jeg kan si hvem det er, sier Klæbo.

Siden flere av de største stjernene på sprintlandslaget er borte eller ute av form, mener 21-åringen det kan være lurt å slå seg sammen med konkurrentene utenfor landegrensene.

– Det å kunne veksle erfaring og trene litt med hverandre tror jeg kan være sunt, det kan være med å løfte alle på sikt.

– Kan du gi oss et hint om hvem det er?