John Kitolano er på vei til Wolverhampton.

Etter det TV 2 erfarer er Odd og den nyopprykkede Premier Leauge-klubben så godt som enige om en overgang for den talentfulle forsvarsspilleren.

Kitolano har vært koblet til Wolves en stund, men er nå være på vei over til England for en medisinsk sjekk.

Etter det TV 2 erfarer kan avtalen være verdt over ti millioner kroner med bonuser og diverse.

– For en kompliment å bli hentet til en av de mest progressive klubbene. Rundt Jorge Mendes drives det som regel godt, og Wolves er nesten hjertebarnet hans. Detter også bra for landslaget på sikt. Dette er herlig. Det er gode nyheter, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Odds daglige leder, Einar Håndlykken, ville ikke bekrefte TV 2s opplysninger.

– Det er ingen hemmelighet at Wolverhampton har vært interessert i John. Og det i seg selv er noe vi er stolte av. Mer kan jeg ikke si nå, sier Håndlykken til TV 2.

Wolves-manager Nuno smilte godt, men gav uttrykk for at han ikke kjente til verken ryktene eller spilleren da TV 2 konfronterte ham med Kitolano-linken i forbindelse med et intervju foretatt under Premier League-launchen i Manchester tirsdag.

– Han er en offensiv venstreback som har bra fart og gode ferdigheter. Han var veldig god i vinter og solid i vår. Han har holdt Thomas Grøgaard på benken i mange kamper, selv om han satt nå sist, sier Jesper Mathisen.

TV 2s fotballekspert tror at et utlån av Kitolano kan være aktuell.

– Jeg tror nok dette er for fremtiden for Wolverhampton, uten at jeg har inngående kjennskap til spillerlogistikken i den klubben. Han er såpass ung og har behov for å spille, så det er ikke en god idé å sitte på benken eller tribunen. Det er heller ikke planen hans, sier den tidligere Start-spilleren.