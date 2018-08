Se intervjuet med Kyle Walker og Vincent Kompany i vinduet øverst!

– Vi er mesterne og laget å slå, men mye kan skje. Vi er nødt til å holde beina på jorden og ikke bli for selvsikre, men vi har fortjent tittelen. Det gir oss selvtillit, sier Kyle Walker til TV 2.

Stjernebacken peker ut Liverpool som den tøffeste utfordreren til tittelen denne sesongen, med det som skjedde i kampene innbyrdes forrige sesong i bakhodet.

Først smadret City Merseyside-klubben 5-0 på eget gress.

Så tapte de 3-4, 0-3 og 1-2 i tur og orden.

– Basert på forrige sesong, utenom den kampen Mané ble utvist i, må jeg si Liverpool. Samtidig, om enkelte avgjørelser hadde gått vår vei i kampene mot dem, kunne det blitt et annet utfall. Personlig synes jeg det var de tøffeste kampene forrige sesong, sier Walker.

Kompany trekker på sin side ikke frem ett lag han frykter mer enn andre, men erkjenner at Liverpool er et vanskelig lag å møte.

– De har så mye intensitet i presset, og er godt organiserte. I tillegg har de spillere som kan straffe deg med en gang de får ballen, og de bommer heller ikke på mange sjanser, forklarer Kompany til TV 2.

– Samtidig kan det gi oss en enorm fordel om vi klarer å finne en måte å spille oss gjennom pressleddene på. Da kan vi straffe dem. Det gjelder ikke bare dem, men også Tottenham, legger stopperkjempen til.

Grunnen til at det blir annerledes denne gangen

De sju siste sesongene har City stukket av med Premier League-trofeet tre ganger. De to gangene de har forsøkt tidligere, har ikke de lyseblå fra Manchester klart å forsvare tittelen.

Kompany mener det er tegn i spillertroppen på at den trenden kan snu.

– Jeg føler meg sikker fordi Kyle er «awesome», sier stopperkjempen med et glimt i øyet, før han fortsetter:

– Alvorlig – han har sett sulten ut etter han kom tilbake. Etter hver sesong vi har vunnet, har vi alltid slitt. Spillere har kommet tilbake uten riktig innstilling. Det er ikke kritikk mot noen, men noe som skjer naturlig. Kyle og de andre har sett sultne ut etter de kom tilbake, og det gir selvtillit.

Søndag åpnet de regjerende mesterne med en kontrollert 2-0-seier over Chelsea i Community Shield. Walker mener seieren er et bevis på at de kommer til å fortsette der de slapp forrige sesong.

– Folk kom tilbake sent, gikk rett inn på laget og slo Chelsea som hadde hatt god tid på seg. Det kunne blitt 4- eller 5-0. Vi viste hvor vi står som lag, mener høyrebacken.

Shearer: – To lag kan utfordre dem

Tidenes mestscorende i Premier League, Alan Shearer, tror Kompany, Walker og Manchester City kommer til å forsvare tittelen – men at det ikke blir like enkelt denne gangen.

– Jeg ser for meg at det blir en større og tettere kamp, men jeg tror City vinner sier Newcastle-legenden til TV 2.

Den tidligere storscoreren spår at Liverpool og Manchester United kommer nærmest Pep Guardiolas stjernegalleri, med Liverpool på andreplass.

– Liverpool er enormt farlige fremover. De har identifisert noen svakheter, og hentet blant annet en keeper. Det bør stramme opp bakover, påpeker Shearer.

– Jeg mener det er farlig å avskrive Mourinho, selv om han krangler med stort sett alle. Når du ser den stammen Manchester United har i laget, bør ikke de være for langt unna, mener spisslegenden.

– Liverpool hadde vært favoritter om det ikke var for dem

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg mener Liverpool hadde vært favoritter om det ikke hadde vært for Manchester City.

– Nivået Liverpool viste forrige sesong var enormt imponerende. Vi så det i Champions League og tidvis i Premier League, og de har fått inn forsterkninger fra øverste hylle i nøkkelposisjoner, sier hun, og fortsetter:

– Liverpool er ganske klare favoritter bak City, for det er usikkerhet i mange av de andre toppklubbene. Du har ny manager i både Chelsea og Arsenal, dårlig stemning i Manchester United og Tottenham trenger noen spillere som kan gå rett inn på laget for å være en soleklar tittelkandidat. Liverpool var også laget som klarte å knekke City-koden forrige sesong.

TV 2s fotballkommentator Espen Ween deler oppfatningen om at Liverpool er favoritter bak den regjerende mesteren.

– Jeg vet ikke om de kan ri begge hestene, men nå har de for én gangs skyld en tropp de har hatt de siste årene. De kan rullere litt, men det kan også gå utover monumentet. Prestasjonen til Manchester United i «treble-sesongen» i 1990 viser seg å bli sterkere og sterkere for hver sesong. I februar snakket vi om at Manchester City skulle vinne alle turneringene, men det ble ikke sånn. Jeg tror ikke Liverpool vinner både Premier League og Champions League, men de har en fair sjanse til å vinne ligaen. Hadde det ikke vært for City, hadde de vært klare favoritter, mener Ween.

