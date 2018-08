Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) er i ferd med å innføre en ny verdensranking i friidrett. Hver øvelse har sin toppliste. Men IAAF ønsker også å ha en liste som rangerer utøverne på tvers av de ulike øvelsene, slik at friidretten til en hver tid har en verdensener, på lik linje med golf og tennis.

Lista toppes i dag av lengdehopper Luvo Mangoya fra Sør-Afrika, og hekkeløper Abderraham Samba fra Quatar

Karsten Warholm er beste nordmann på en sterk 15. plass.

– Wow, det visste jeg ikke. Det er jo litt stas da, sier Warholm.

Likevel er han skeptisk til nyvinningen.

– Jeg vet ikke helt. Det er jo det som er vanskelig med friidrett. Det blir jo alltid styr når man skal prøve å sammenligne på kryss og tvers. Det har vi opplevd mange ganger før, sier Warholm.

Ble bråk

Han tenker på rabalderet etter VM i fjor, da Henrik Ingebrigtsen mente brorens bronse på 1500 meter var en større prestasjon enn Warholms gull på 400 meter hekk. Angivelig fordi konkurransen er hardere på 1500 meter.

– Du vil ikke ta opp den debatten igjen?

– Nei, jeg skal ikke kickstarte den nå, ler Warholm.

– Men da kan jeg jo si at Filip Ingebrigtsen er nummer 78 på lista...

– Ja, ikke sant, he, he, ler Warholm, vel vitende om at han har ekspertene med seg om at hans bragd var størst.

Men Henrik Ingebrigtsen reagerer ikke på at lillebroren er bak Warholm på lista, til tross for at han har senket den norske rekorden ned til kruttsterke 3.30,01.

– Nei, når man vinner gull i VM, så må det være mer verdt på en slik ranking enn at man tar bronsemedalje. Sånn sett er jeg enig i at Karsten er rangert foran Filip. Dessuten har Karsten en rekke gode plasseringer i Diamond League i år, sier Henrik Ingebrigtsen, som ellers ikke har så veldig stor tro på en slik ranking.

– Helt fjernt

Lista er utarbeidet på bakgrunn av resultater de siste 12 månedene. Og presterer du godt i store stevner som Diamond League, gir dette flere poeng enn å løpe fort i små nasjonale stevner.

Filip Ingebrigtsen, som er nummer 78 på lista, er likevel kritisk til at IAAF i det hele tatt forsøker seg på å rangere stjernene i de ulike øvelsene.

– At jeg skal sammenligne meg mot verdensrekorden i lengde, ja det blir helt sånn, ja, hva er egetlig formålet? spør han.

– Jeg sammenligner meg med verdensrekorden på 1500 meter. Så dette blir bare helt fjernt for meg, sier Filip Ingebrigtsen.​

Kritisk Vukicevic

TV 2s friidrettsekspert er også svært kritisk til rankingen. For det første er hun uenig i hvilke utøvere som topper lista. Dessuten mener hun det blir feil å sammenlige en sleggekaster mot en maratonløper.

– Jeg er ikke enig i den lista. Det er ingen utøvere som liker å bli sammenlignet med andre utøvere i andre grener. I sin egen øvelse, ja, det er greit, for da konkurrerer man fysisk mot hverandre. Men å begynne å sammenligne på tvers av øvelser blir bare dumt, sier Vukicevic.

Foreløpig er verdensrangeringen en prøveordning. Men på sikt er planen at den skal danne grunnlaget for hvem som får delta i VM og OL. I dag blir dette bestemt ut fra konkrete krav i hver enkelt øvelse.

– Blir dette dette her noe av så er det en revolusjon i hele friidretten. Og da tror jeg det er mange som kommer til å bli misfornøyd og stille spørsmål ved den rankingen, sier Vukicevic.

– Jeg vet at det er mange utøvere som er kritisk til dette allerede.