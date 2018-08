Mollie Tibbetts har ikke blitt sett siden hun dro ut på en joggetur onsdag 18. juli i småbyen Brooklyn i Iowa, USA.

Til tross for intens leting, er man ikke nærmere et svar på hva som kan ha skjedd 20-åringen.

Men nå har Robert Tibbetts, faren til Mollie, en teori om hva som har skjedd med datteren.

– Jeg tror noen Mollie kjenner eller stoler på har dratt til huset der hun var, og at hun har dratt med dem frivillig, sier Tibbetts til CBS.

– Nå har de mistet kontrollen og vet ikke hva de skal gjøre, sier han videre.

Overfor CBS utdypes det dog ikke hva som er årsaken til hvorfor faren mener dette.

Slo alarm

20-åringen forsvant en gang mellom kvelden 18. juli, og morgenen 19. juli. Den siste sikre observasjonen av Mollie var da hun jogget på sin vanlige kveldsrunde 18. juli omkring klokken 19.30.

Hun kom trolig hjem fra joggeturen, for klokken 22 sendte hun en snap til kjæresten Dalton Jack som var utenbys. Kjæresten tror bildet viste at hun var hjemme hos ham der hun passet på kjærestens to hunder, men han er ikke sikker fordi bildet forsvant etter ti sekunder.

LØPESEDLER: Mollie Tibbets (20) har vært savnet i snart tre uker. Foto: Polly Klaas Search Center

Morgenen etter sender Jack en melding til kjæresten, men den forblir ulest uten at Jack legger merke til det.

Senere den torsdagen ringer en kollega av Tibbets til Jack for å si at hun ikke møtte på jobb. Hun hadde heller ikke ringt inn syk, noe som gjør Jack bekymret.

– Jeg tok opp telefonen, og da ser jeg at hun ikke har lest god morgen-meldingen min, sier han.

Jack tar en ringerunde til de som kjenner Tibbetts, men ingen hadde sett henne.

Senere samme kveld blir hun offisielt meldt savnet til politiet.​

Ingen spor

Mollies mor tviler imidlertid på at datteren kom hjem fra løpeturen fordi de to hundene ble funnet innestengt i kjelleren. I tillegg har man hverken funnet fitbit-en, iphonen, øretelefonene eller klærne Mollie løp i.

Moren Laura Calderwood er overbevist om at datteren er i live, og bortført mot sin vilje.

Både bil, lommebok, bankkort og pass er funnet, og tyder på at hun ikke har reist noe sted frivillig.

16 FBI-agenter og en rekke lokale politibetjenter jobber med saken.

Etterforskerne sier de følger opp hundrevis av tips. Blant annet en mørk SUV som er observert i nabolaget den aktuelle kvelden. Men ingen spor har så langt ledet fram.

Fant lik

Søndag fikk foreldrene en telefon de lenge hadde fryktet. Etterforskerne hadde funnet et foreløpig uidentifisert lik.

– FBI-agenten ringte oss og sa at hun ikke ville at vi skulle høre dette på nyhetene, sier Laura Calderwood, Mollies mor.

Det viste seg dog fort at liket ikke var Mollie, men i stedet en annen 20 år gammel jente, Sadie Alvarado.

– Umiddelbart etter at vi fant ut at det ikke var Mollie tenkte vi på den familien og tragedien de er oppi, sier Robert Tibbetts.

Utlover dusør

Torsdag sto begge foreldrene og kjæresten, Dalton Jack, frem på en pressekonferanse og sa de hadde opprettet et fond som skal gå til dusør – for opplysninger som fører til at datteren blir funnet. Også til potensielle kidnappere som har henne.

Denne dusøren er nå oppe i 260.000 dollar, eller 2,2 millioner norske kroner.

– Det er vårt største håp om at hvis noen har henne, at de sender henne tilbake, og kreve dusøren utlevert, sa moren.

– Stå frem, del informasjonen med oss og la oss få Mollie hjem, sa faren.