40-åringen, som fortsatt er aktiv Lillestrøm-spiller, har en lang fotballkarrière bak seg.

Fra 1998 til 2002 spilte han i henholdsvis Liverpool og Stoke – de to eneste klubbene han har spilt for utenom kanarifuglene.

– Er du Liverpool-fan?

– Jeg er Liverpool-fan og har alltid vært det. Jeg prøver selvsagt å få med meg alt jeg kan, sier Kippe i TV 2s PL100-studio.

– Hvordan var det da å signere for dem med et dunkende hjerte for Liverpool?

– Det gikk veldig fort for min del. Jeg spilte for Lillestrøm i Eliteserien og ble invitert på prøvespill i Liverpool. På den tiden var det mange som ble invitert på prøvespill i flere klubber uten at det nødvendigvis skjedde noe mer. Jeg reiste bort dit med lave skuldre og hadde ingen forventninger, forteller forsvarsspilleren.

FEIRER: Lillestrøm-kapteinen jubler etter 1-0 scoringen mot Sogndal i oktober i fjor. Foto: Hagen, Fredrik

Ble oppringt på flyplassen

Kippe har over 400 kamper for Lillestrøm. Da han var 19 år gikk han fra Kolbotn til gultrøyene, hvor han var et halvt år før Liverpool viste interesse og inviterte ham over på prøvespill.

– Jeg fikk en god treningsuke der, men hadde ikke noen forhåpninger om noe mer egentlig. Så får jeg en telefon når jeg lander på Gardermoen med beskjed om at Liverpool ønsker å kjøpe meg. Det var et lite sjokk. Det var litt frem og tilbake med Lillestrøm, og så gikk heldigvis overgangen i orden, minnes stopperkjempen.

– Hvordan var det å få den telefonen?

– Jeg hadde akkurat landet og var egentlig klar for ferie, og så kom det. Det var jo utrolig stort. Det var litt frem og tilbake med Lillestrøm som egentlig ikke ville selge, men så slet de økonomisk – som vanlig – så da ble de nødt til å selge meg etter hvert. Da fikk jeg muligheten til å være der i noen år, og det er jeg glad for den dag i dag, sier Kippe.

– Innførte alkotester mens han var i England

– Du har jo vært to sesonger i Stoke også?

– Ja, jeg var på lån der i to perioder på tre måneder. Det var litt andre rammer rundt Stoke den gangen. De kjempet for å rykke opp. Gudjon Thordarson var trener på den tiden. Det var en litt annen type fotball, og det passet meg veldig bra. «Kick and run all the time», dueller og trøkk, forteller han.

– Det var moro, men jeg husker Gudjon Thordarson virkelig ikke likte det der. Han klikket i vinkel et par ganger. Det endte med at han innførte alkotester etter hver hjemmekamp. Hvis noen røk der, var det null kamper eller treninger på en uke, følger han opp.

På spørsmål om Liverpools kommende sesong, svarer Kippe følgende:

– Det er jo et tøft sprang opp, men samtidig har jeg troen. De skal i alle fall opp og klatre og utfordre City. Det blir tøft, men jeg krysser fingrene for at det blir første- eller i alle fall andreplass.

