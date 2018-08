Wolves-kapteinen til TV 2: – Han har samme klasse som Gerrard

Se TV 2s intervju med Coady i vinduet øverst!

Forrige sommer sjokkerte Wolves da de hentet ettertraktede Ruben Neves fra Porto.

Den sentrale midtbanespilleren tok Championship med storm, og var en viktig brikke da ulvene vant nest øverste divisjon i suveren stil.

I Premier League får han attpåtil besøk av landsmannen João Moutinho på den sentrale midtbanen.

Wolves-kaptein Coady drar paralleller mellom Gerrard og Wolves' portugisiske midtbanestjerner.

– Gerrard var en av de beste i verden, så enkelt er det. Men Neves og Moutinho har den samme tekniske klassen, sier Coady til TV 2, og utdyper:

– Moutinho har nettopp kommet inn, men Neves spilte jeg med forrige sesong. Da var han helt sensasjonell – måten han kan diktere og manipulere en kamp til sin egen fordel på, er helt fantastisk. Jeg fikk aldri sjansen til å se Gerrard så mye som jeg hadde likt, men det er virkelig en glede å spille på samme lag som Neves.

Var «den nye Steven Gerrard»

Når Wolves serieåpner på lørdag, er det etter alt å dømme med Coady i hjertet av forsvaret. En gang ville mange rynket på nesen om noen fortalte dem at Coady som 25-åring bare skulle stå med én Premier League-kamp.

I 2010 ble han pekt ut som et av de aller største fotballtalentene på balløyen, og blant annet nominert til BBCs «Young Sports Personality Of The Year».

Samme år ledet han Englands U17-landslag til EM-tittel som kaptein, og ble flyttet opp fra Liverpools U18-lag til reservelaget.

En ung, lokal midtbanespiller med lederegenskaper og et godt skuddbein – å få det utakknemlige stempelet «den nye Steven Gerrard» var nærmest uunngåelig for Coady. Det ble imidlertid med to kamper for førstelaget, der av én i Premier League.

Debuten fikk han av Brendan Rodgers mot russiske Anzji i Europaligaen.

– Det var stor for familien min, og et stolt øyeblikk for meg som jeg aldri vil glemme. Jeg jobbet veldig hardt for å klare det. Det er noe ingen kan ta fra meg, slår Coady fast.

Flyttet ned på stopperplass

Etter et sesonglangt utlån til Sheffield United, dro Coady til Huddersfield på permanent overgang sommeren 2014. Ett år senere ble han hentet til Wolves, der han har utviklet seg til å bli en stor suksess.