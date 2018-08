Ingen i bilbransjen tjener mer per solgte bil enn Ferrari. Det italienske superbilprodusenten er en liten gullgruve – ikke minst fordi de har blitt veldig gode på å tjene penger på merkevaren sin.

Det vet også andre å utnytte. Som for eksempel forlaget Taschen som i høst slipper en svært påkostet bok om Ferrari. Den er på hele 514 sider og skal blant annet inneholde bilder og dokumenter som aldri har vært offentliggjort før, fra selskapets historie.

Eksklusivt stativ

Her kan du også skaffe deg en helt unik samlerutgave. Bare 250 eksemplarer er trykket. Denne har omslag formet som topplokket til en V12-motor, i tillegg får du med et krommet stativ utformet som grenrørene til tidligere racingbiler.

Spesialutgivelsen er også signert av Enzo Ferraris sønn, Piero, styrformann John Elkann i Fiat Chrysler Automobiles (som eier Ferrari) og nylig avdøde Fiat-sjef Sergio Marchionne.

Det er noe magisk med Ferrari, den italienske superbilprodusenten vet også å utnytte merkevaren sin godt.

En femtedel av prisen

Men så var det prisen. Den er mildt sagt drøy! 250.000 kroner koster det å bli eier av en av de 250 spesialutgavene. Med andre ord like mye som en helt kurant utrustet småbil.

Likevel er det ventet at bøkene vil bli revet bort, og at verdien på dem vil øke de kommende årene, fordi opplaget er så begrenset. De fleste kjøperne har nok helt sikkert en Ferrari eller to i garasjen fra før og trenger neppe å sjekke med banken før de slår til.

Men hvis dette blir altfor dyrt, finnes det heldigvis et alternativ. Det "vanlige" opplaget av boken skal nemlig selges for en femtedel av prisen. Da må du klare deg uten de eksklusive signaturene og stativet, til gjengjeld koster den "bare" 50.000 kroner. Også dette er eksklusive saker, her skal det ikke trykkes mer enn 1.697 eksemplarer.

