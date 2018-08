Det var usikkert om den 17 år gamle drapssiktede gutten i det hele tatt ville la seg avhøre, etter at han avbrøt sin politiforklaring for en uke siden.

Men etter å ha nektet å snakke videre med politiet siden det første avhøret, har 17-åringen tirsdag ettermiddag gått med på å snakke med politiet.

– Vi avhører siktede nå og håper å fortsette med dette også i morgen, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl i Sørvest politidistrikt tirsdag ettermiddag.

17-åringen sitter varetektsfengslet i Bjørgvin fengsel, hvor avhørene foregår.

Ifølge Dagbladet er også folk fra Kripos med i avhørsprosessen. Gutten nekter straffskyld.

Mange tips

Det er så langt kommet inn rundt 100 tips fra publikum til drapsetterforskerne, og det er gjennomført rundt 50 avhør av vitner i saken, der en 17 år gammel gutt fra lokalmiljøet på Varhaug er siktet for å ha drept den fire år yngre Sunniva Ødegård for en drøy uke siden.

Politiet er fortsatt ikke ferdig med å avhøre vitner, ifølge etterforskningsleder Dahl.

– Noen vitner kan bli kalt inn på nytt, i tillegg til at det også kan være interessant for oss å snakke med personer vi ikke tidligere har vært i kontakt med. Det kan være på bakgrunn av ny informasjon i etterforskningen eller tips, forklarer Dahl.

Ber om flere tips

Mandag gikk han ut og ba publikum om tips og observasjoner i tidsrommet fra 22.15 søndag og utover, fra området Kråkeveien, Mølleveien og ned mot stedet der Sunniva ble funnet drept natt til mandag for en uke siden. En av hovedoppgavene til etterforskerne er å kartlegge bevegelsene til jenta denne kvelden.

– Vi har så langt fått inn om lag 100 tips. Dette er verdifull informasjon for oss og gir oss grunnlag for å kunne sjekke opp mot siktedes forklaring og andre deler av etterforskningen, sier Dahl.

Den drapssiktede 17-åringen nekter å ha noe med drapet på jenta å gjøre, og har gitt uttrykk for at han regner med å bli sjekket ut av saken etter hvert som etterforskningen skrider fram.

Politiet føler seg på sin side sikre på at det er rett mann som er mistenkt for drapet, og har syntes sikrere i sin sak desto lenger ut i etterforskningen de har kommet.

Etterlyste par

Politiet gjør fortsatt ulike etterforskningsskritt, og gjennomfører både taktiske og tekniske undersøkelser, samt vitneavhør.

– Vi har jobbet med lavere takt i helgen, men fortsetter arbeidet i dag. Det gjenstår fortsatt en god del arbeid, men politiet har god oversikt i denne saken, sa Dahl i en pressemelding mandag.

Torsdag i forrige uke etterlyste politiet et par i 20-årene, som de hadde fått tips om at gikk tur i området mellom klokken 22 og 23 søndag kveld. Mandag bekrefter politiet til TV 2 at de mener de har kommet i kontakt med paret.

– Vi vet at Sunniva forlot vennen sin 22.15 søndag kveld, og etter det er vi interessert i å komme i kontakt med vitner som kan ha observert Sunniva, sa Dahl, til TV 2.

– Vet hvor hun ble drept

Varhaug er en liten bygd med drøye 3000 innbyggere, og drapet har rystet det lille tettstedet.

Det er fortsatt en rekke spørsmål som står ubesvart. Politiet har ikke ønsket å gå inn på hvordan Sunniva Ødegård ble drept, og hvorvidt funnstedet er det samme som åstedet.

Da TV 2 snakket med etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl på fredag, bekreftet han imidlertid at de vet hvor 13-åringen ble drept.

– Det er riktig at vi har en formening om hvor åstedet er, men vi ønsker ikke å si noe mer om hvor vi tror det er, sa Dahl på fredag.

13 år gamle Sunniva Ødegård begraves i Varhaug kirke fredag 10. august, klokken 11.30.

