Brann fikk etter planen frist til tirsdag med å forklare seg vedrørende salget av Heltne Nilsen. NFF bekrefter at de har gitt klubben utvidet frist.

– I utgangspunktet hadde de frist ut dagen, men Brann har bedt om å få utsatt fristen til torsdag, sier Espen Auberg, leder i den juridiske seksjonen i NFF.

Kan være lovstridig

Branns salg av midtbanegeneralen har skapt reaksjoner. Nå vil NFF undersøke om overgangsreglementet ble brutt i prosessen.

Brann har ved flere anledninger uttalt at de hadde en muntlig avtale med Nilsen om å selge ham hvis det kom et godt nok tilbud fra utlandet.

Det kan ifølge NFFs eget regelverk være lovstridig:

* (...) «Det kan heller ikke avtales begrensninger i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang til ny klubb​».

– En uoversiktlig situasjon

Spillerorganisasjonen, NISO, er kjent med at flere spillere og klubber inngår muntlige avtaler om blant annet videresalg.

– At det avtales muntlig at en spiller for eksempel forlenger en kontrakt mot at man får gå om det kommer et tilbud, vet vi av erfaring at ikke er uvanlig. Når det ikke er tillatt, er det en litt uoversiktlig situasjon, sier NISO-leder, Joachim Walltin.

Han mener det er på høy tid at regelverket blir endret, og at det blir tillatt å inngå skriftlige avtaler hvor det blir mulig for spilleren å gå for eksempel dersom det kommer akseptable tilbud fra andre klubber.

– At det blir debattert, viser at det er grunnlag for å se på regelverket. Jeg tror både oss og andre vi har snakket med er positive til å avtale noe skriftlig. Ikke noe påbud, men en mulighet til å gjøre det. Det er mye mer ryddig enn en muntlig avtale som det er vanskelig å etterprøve, argumenterer Walltin.

Frykter for klubbenes rettigheter

NFF sier at forbudet har ligget i regelverket siden 80-tallet, og at en eventuell endring må gjøres av forbundsstyret og NTF. Partene er imidlertid positive.

– Det er et politisk spørsmål. Et forslag om endring må komme fra klubbene og NISO. Personlig tror jeg det kan være positivt med utkjøpsklausuler, sier Auberg.

Alle klubbene ønsker imidlertid ikke en slik regelendring velkommen. Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 frykter for klubbenes rettigheter.

– Regelverket i Norge er ekstremt rigid. Det er bra og sunt, men det må gå begge veier. Det er ikke bare arbeidstakerne som skal tas vare på. Vi bor i verdens beste land. Arbeidstakere har det ekstremt trygt og godt. Dersom de skal få det enda bedre, må det ikke bil umulig å være arbeidsgiver. Da blir vi utkonkurrert av andre, konstaterer Sarpsborgs sportslige leder.

Berntnsen mener arbeidsgivernes rettigheter også må styrkes, og at en slik regelendring bør komme begge parter til gode.

– Det som er viktig for Joachim (Walltin, journ. anm) å skjønne, er at det er to sider av et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Skal det komme flere rettigheter inn i kontraktene for spillerne, må det også gjøre det for arbeidstakerne. Da må det være mulig for arbeidsgivere å kjøpe spillere ut av kontrakter også, mener han.

Færre bosmanspillere

NISO mener derimot en regelendring vil komme klubbene til gode i form av færre bosmanspillere.

– Det vil styrke muligheten for at spiller og klubb forlenger en kontrakt hvor alternativet kunne vært at klubb og agent pushet på for å gå ut kontraktstiden og gå gratis i stedet, påpeker Walltin, og fortsetter:



– Mange har en drøm om å komme seg ut. Da er du i alle fall sikret at dersom du får et tilbud som du og klubben synes er fair, har du en mulighet. Da får også klubben noe tilbake i stedet for at du går gratis.

I Sarpsborg har de ikke muntlige avtaler, men en underforstått oppfatning om at spillere får gå om det kommer et passende bud, forklarer Berntsen.

– Sarpsborg 08 er en attraktiv klubb. Alle vet at vi er en klubb som selger om budet er bra nok. Det sier vi til spillerne uten at det er en avtale. Med en gang vi går på tvers av det, blir vi en mindre attraktiv klubb på spillermarkedet. Jeg stiller meg positiv til alt som kan utvikle norsk fotball. Kommer det utkjøpsklausuler på spillere, regner jeg med at også vi kan kjøpe spillere ut. Jeg regner med at det går to veier om regelverket endres, sier Berntsen.

Selv om ikke Sarpsborg inngår muntlige avtaler, vet NISO at det praktiseres i stor grad.

– Når vi ser og hører at det skjer titt og ofte, er det kanskje på tide å se om vi kan ordne et nytt regelverk som kan fange opp dette og er mer ryddig, avslutter Walltin.