Denne sommeren har Allsang på grensen gått over tv-skjermene for tolvte året på rad, og skapt musikk og sang i de tusen hjem.

Samtidig har TV 2, i samarbeid med Dagbladet og Se og hør, spurt seerne: Hva er tidenes beste norske allsang-låt?

40 juryutvalgte kandidater ble til seks. Og nå har seerne talt: Morten Abel (55) sin låt «Tore Tang» er tidenes beste allsang-låt.

– Er det noe folk har peiling på, så er det allsang, så dette synes jeg er veldig stas. Jeg føler meg opprømt og beæret, nesten litt lykkelig, stråler Morten Abel.

Blandet forhold til låta

Låta ble skrevet av Abel da han var med i gruppa Mods, og kom ut på albumet «Revansj» i 1981. Låta ble en skikkelig hit – den har blitt kalt Stavangers nasjonalsang, og alle kjenner de fire linjene:

Tore Tang ein gammal mann,

heile byen kjenne han

Han så leve av gammalt brø‘ å vann

Kor han komme fra, vett bare han Mods

Men selv har Morten Abel hatt et blandet forhold til låta.

– Den ble skrevet veldig tidlig i karrièren da alt var nytt og spennende. Vi synes den ble litt for enkel, litt for folkelig, og vi ville egentlig spille rock and roll. Vi ble trøtte av låten en periode, men nå er det fantastisk å se hva sangen betyr både for meg, Mods og folket, forklarer Abel til TV 2.

– Den er jo genial enkel, legger han fornøyd til.

Tøff konkurrent i Åge Aleksandersen

Selv om «Tore Tang» ikke er på hans faste konsertrepertoar, har han opptrådt med låta flere ganger på «Allsang på grensen».

– Det gjør stort inntrykk meg på at denne nå har blitt stemt frem til tidenes beste norske allsang. I alle fall i konkurranse med så sterke konkurrenter. Det er klart at Åge Aleksandersen har jo noen låter som er helt der oppe, innrømmer han.

Aleksandersen var i finalen med både «Levva livet» og «Lys og varme». De andre finalistene var «Idyll» av Postgirobygget, «Elektrisk» med Marcus & Martinus og «To fulle menn» med Jokke og Valentinerne.

Foreviget av Camilla Herrem

Også mange andre har trykket låta til sitt bryst. En av dem, er håndballstjerna Camilla Herrem (31) fra Sola, som alltid byr på allsang når hun feirer håndballseire.

– Jeg føler jeg må gi mye av æren til Camilla, sier Abel.

– Hun er et fantastisk inspirerende menneske med masse god energi, så jeg må bare takke for at hun har båret denne sangen frem til det den har blitt, avslutter han smilende.