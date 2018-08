Den kvelden ble standarden for neste EM satt. En ny gullalder var på vei.

Selv satt jeg på tribunen, frøs i hjel og pugget navn på den store norske troppen. Jeg var med som ekspert for TV 2, og i likhet med mange andre var det ekstremt mange nye navn å lære. Hvem var alle disse utøverne?

Og som sagt, de fleste brukte opp sin sjanse på første forsøk. Per Angell og jeg måtte snakke om det ene nederlaget etter det andre. Mange var inne på tanken om dette virkelig var nødvendig. Var det nødvendig å sende så mange uerfarne utøvere til et EM?

Men et sted måtte vel det hele starte?

Nå er det EM i friidrett i Berlin. I byen som sist hadde et friidrettsmesterskap i 2009 hvor VM stod på agendaen. Da var jeg med selv, 22 år gammel. Nå, ni år etter, stiller Norge med sin kanskje sterkeste tropp noensinne i et europamesterskap. 33 utøvere skal ha det norske flagget på brystet gjennom hele mesterskapet. Og denne gangen er jeg igjen ekspert for TV 2.

Det er flere som spør seg om dette er en tropp som kan overgå gullalderen til norsk friidrett for 24 år siden, da vi tok seks medaljer under et mesterskap (Helsinki 1994). Spør dere meg, er svaret ja. Jeg tror det. Og jeg tror at det en tropp med et like godt samhold som det vi hadde under EM i Helsinki. Jeg tror de vil le og gråte om hverandre under dette mesterskapet. Og jeg tror at den norske nasjonalsangen vil bli spilt i Berlin, flere ganger.

Karsten Warholm, Filip Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Isabelle Pedersen, Karoline Bjerkeli Grøvdal var alle med for fire år siden i Zurich da det så bekmørkt ut. De er også alle med i Berlin 2018. Forskjellen nå? De er alle utøvere som i dette mesterskapet kjemper om gull.

Som om ikke det er nok, har vi også en fersk juniorverdensmester som nylig satte juniorrekord i Europa på 1500 meter med i troppen, nemlig Jakob Ingebrigtsen. Han er nummer to på europastatistikken i år. 17 år gammel. Bare nevner det.

Så, hva skjedde?

Tålmodighet, hardt arbeid og riktig trening over tid er alle faktorer som spiller inn og det vi kan si med sikkerhet er at dette er utøvere som har vinnerskaller vi sjeldent har sett maken til norsk friidrett. Alt må starte et sted og det ser ut til at Zürich 2014 ble til noe positivt likevel. Det ble en arena for å prøve og feile.

Det finnes ingen garantier for noe som helst, men at dette blir et fantastisk spennende mesterskap? Det er det absolutt ingen tvil om.

Mitt tips er: sju medaljer. Men det er lov å håpe på flere.