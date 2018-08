Lørdag ble den tidligere Tour de France-vinneren Jan Ullrich arrestert på Mallorca.

Bakgrunnen var at tyskeren kvelden i forveien, brøt seg inn på eiendommen til sin nabo, den tyske skuespilleren Til Schweiger.

– Jeg ringte på, men ingen svarte, så jeg gikk inn på eiendommen, sier Ullrich til den tyske avisa Bild i følge CyclingWeekly.

Schweiger holdt en hagefest, Ullrich var ikke invitert, så han hoppet over gjerdet for å få med seg festivitetene.

På festen skal han ha oppført seg truende, så truende at Schweiger så seg nødt til å ringe politiet.

– Jeg går i terapi

De to kjente hverandre godt, men vennskapet skal ha blitt forpurret av narkotika og alkoholmisbruket til den tidligere syklisten.

Nå vedgår også vinneren 1997-utagven av Tour de France, at han har problemer og at han har søkt hjelp for å få bukt med dem.

– Av kjærligheten for mine barn, går jeg nå i terapi. Separasjonen fra Sara (Ullrich sin kone journ.anm) og avstanden til barna min, som jeg ikke har sett siden påsken og nesten ikke snakket med, har virkelig påvirket meg sier Ullrich ifølge CyclingWeekly og fortsetter:

– Det er grunnen til at jeg har gjort ting og tatt ting som jeg virkelig angrer på.

Dette er ikke første gang Ullrich har vært i klammeri med myndighetene som et resultat av problemene han har hatt etter at han endte sin profesjonelle karrière.

Både i 2002 og 2014 ble han tatt for å kjøre bil i påvirket tilstand. Ved sistnevnte hendelse kjørte Ullrich på og skadet to personer i Sveits. Noe som førte til en suspendert fengselsstraff.

Innrømte doping

I 2013 innrømte Ullrich at han gjennom sin profesjonelle karrière jobbet med den kjente dopinglegene Eufemiano Fuentes og at han var dopet.

– Jeg fikk behandling av Fuentes. Nesten alle tok prestasjonsfremmende midler på min tid, sa Ullrich den gangen.

Det resulterte blant annet i Tour de France seier i 1997, og fem andreplasser i sammendraget.

Tyskeren var i en årrekke Lance Armstrong sin argeste konkurrent, og fire av de fem andreplassene i Touren, var bak den amerikanske syklisten som også var gjennomdopet.