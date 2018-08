Søndag 29. juli. 13 år gamle Sunniva er på besøk hos en venn i nabolaget hvor hun bor. Klokken 22.15 forlater hun kompisens hus, og begynner å gå hjem.

Rundt 22.30 snakker hun med sin nye kjæreste på telefonen, da samtalen plutselig blir brutt. Det siste kjæresten hører fra Sunniva er «shit!». Etter dette, er det ingen som hører noe mer fra 13-åringen.

Funnet drept

Da hun ikke kommer hjem til avtalt tid, begynner faren å lete etter henne. Klokken 03.09, natt til mandag, blir Sunniva Ødegård funnet død på en sti, 150 meter unna sitt eget hjem.

Morgenen etter slår Sør-Vest politidistrikt full drapsalarm, og på tirsdag bekrefter de at en 17 år gammel lokal gutt er siktet for drapet. Han nekter lenge for å ha begått drapet, men torsdag 9. august kommer det fram at han erkjenner å ha drept Sunniva. Han har sagt til politiet at hun var et tilfeldig offer.

Om to uker skulle Sunniva begynt i niende klasse på ungdomsskolen. Nå må skolen forberede seg til skolestart, med én elev mindre.

– Det blir veldig synlig når en pult står tom, sier rådmann i Hå kommune, Anne Berit Berge Ims, til TV 2.

På torsdag hadde kommunen et møte med skolene for å forberede skolestart. Møtet handlet i hovedsak om hvordan lærerne skal forberede seg på skolestart hvor en pult vil stå tom.

TØFT: Rådmann i Hå kommune, Anne Berit Berge Ims, sier at den siste uka har vært veldig tøff. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

– Det er aldri lett å forberede seg på noe slikt, og det finnes ikke et enkelt svar på det. Vi prøver å kommunisere hvordan lærerne skal snakke med elevene om sorg og vanskelige ting, sier rådmannen.

– Sjokk og vantro

Berge Ims forteller at drapet på 13 år gamle Sunniva har preget den lille bygda, med sine drøyt 3000 innbyggere.

– Det startet med et sjokk på mandag, da vi fikk vite hva som hadde skjedd. Så gikk det over til vantro da vi fikk vite hvem som var siktet. Deretter går det over til sorg. Jeg opplever at sorgen blir dypere jo lenger tid som går, fordi det siger inn på både de involverte og oss som jobber med det, hva som faktisk har skjedd, sier Berge Ims.

Rådmannen forteller videre at det vanskeligste med denne saken, er at de involverte er to unge mennesker. Den ene er død, og den andre har nå erkjent og tilstått at han har drept Sunniva.

– Lokalsamfunnet har blitt veldig sterkt berørt. Det finnes ingen gode ord, og det er rett og slett uvirkelig. Hele lokalsamfunnet håper vi får en løsning på denne saken, slik at vi kan komme oss videre. Det er det viktigste akkurat nå, sier Berge Ims til TV 2.

– Helt utenkelig

Gaute Øgreid Rasmussen er prest i Varhaug kirke. Han sier til TV 2 at det har vært helt utenkelig at noe slikt skulle skje i det lille lokalsamfunnet.

– Det har vært en vanskelig uke, og vi er fryktelig lei oss og full av sorg. Vi håper politiet kommer så langt i etterforskningen, slik at vi får vite hva som har skjedd, sier presten.

Da TV 2 snakker med Rasmussen har han akkurat vært hos familien til Sunniva Ødegård. Han forteller at de har det tøft, men at de støtter hverandre så godt det lar seg gjøre.

På fredag skal 13-åringen begraves i Varhaug kirke. Presten sier at forberedelsene har vært helt ekstraordinære.

– Våre hjerter blør ekstra, siden Sunniva bare var 13 år. Det går inn på oss, på en helt spesiell måte, sier Rasmussen.

Tilbake til hverdagen

Til høsten var 13-åringen meldt opp som konfirmant i Varhaug kirke. Nå må også de forberede seg på en tom stol, når konfirmasjonsundervisningen starter i september. Hvordan dette skal markeres, har ikke presten et svar på.

– Vi snakker mye om livet og døden, og dette aktualiseres på en helt spesiell måte når døden har tatt bort en av våre konfirmanter, sier Rasmussen til TV 2.

Før den tid, handler alt om å komme tilbake til en normal hverdag på Varhaug. Det tror presten vil ta lang tid.

– Vi håper at politiet er profesjonelle folk, slik at dette blir oppklart. Vi må prøve å komme inn i et rolig og normalt spor her på Varhaug. Det vil ta tid, for det såret som skal gro vil ved forskjellige anledninger blir rippet opp i, sier Rasmussen.