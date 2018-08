I over 30 stekende varmegrader i Berlin så det lenge ut til at Håvard Haukenes (28) fra Bergen skulle gå inn til sin aller første EM-medalje, men etter tre og en halv time måtte han kapitulere.

– Så svartnet det for meg

Haukenes ble forbigått av tredjeplasserte Matej Toth og måtte dermed gå de siste par kilometerne av de fem milene inn til fjerdeplass.

– Jeg følte meg egentlig veldig bra mot slutten. Men mellom 46-48 km så svartnet det for meg. Jeg hadde akkurat tatt en flaske vann da jeg kjente det. Så da var det bare å tømme flasken over hodet, og prøve å fokusere. Så greide jeg å bli kvitt flimmeret, sier Haukenes til TV 2.

– Det var der du tapte medaljen?

– Ja, det vart det. Jeg stivnet fryktelig på de siste to rundene.​

– Ser nok verre ut enn det er

Nordmannen var likevel fornøyd med fjerdeplassen, noen han viste tydelig med å strekke armene over hodet da han passerte målstreken før han måtte hjelpes bort av det norske støtteapparatet etter blodslitet.

Han ble hjulpet inn i legeteltet der han ble lagt på en båre for avkjøling av både overkropp og bein med isposer.

– Det var rett inn i teltet. Der sjekket de puls, blodtrykk, temperatur og hele pakken. Så ble jeg kjølt ned. Det ser nok verre ut enn det er, ler han.

– Så fikk jeg meg litt energidrikke, litt banan og en cola, så var jeg klar for å komme ut hit igjen.

Dropper flere øvelser

Faktum er likevel at Haukenes var over tre kvarter i legeteltet. Og han konkluderer selv med at EM er over for hans del nå.

– Det blir ingen 20 kilometer på lørdag. Jeg er nok litt for sliten til det nå, smiler han.

– Hvordan blir morgendagen?

– Nei, jeg må vel ut å ta meg en liten spasertur, rolige seks kilometer kanskje. Det er bra å røre litt på seg.​

Selv om medaljen røk på slutten, var Haukenes et stort smil etter løpet.

– Jeg er veldig fornøyd med fjerdeplass. Det er det beste jeg noensinne har gjort. Dette er verdenstoppen, så jeg viser at jeg henger med der. Og det er jeg veldig fornøyd med. Selv om jeg selvsagt hadde smaken av medalje en stund.​

Gullet gikk til Marjan Zakalnytskji, Toth tok sølv, mens Dmitrij Dzjubin kapret bronsen halvminuttet foran Haukenes, som var to minutter og tre sekunder bak vinneren fra Ukraina.