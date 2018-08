Noen ganger kan vi med rette bruke det noe forslitte uttrykket "hoppe etter Wirkola" også i bilsammenheng.

Da VW lanserte sin New Beetle tilbake i 1998, skulle den følge opp knallsuksessen til den legendariske Bobla. VW ga bilen et design tydelig inspirert av originalen, men under skallet var dette langt på vei en Golf fra samme tid.

Så fikk da bilen fort ord på seg for å være litt snarvei, og ikke gjennomført nok. Det er nok også en av årsakene til at salget aldri tok helt av.

I 2012 kom andre generasjon. Da fikk Beetle blant annet langt bedre kjøreegenskaper. Men dette gjorde likevel ikke underverker for salget.

Forsvant fra det norske markedet

Tidligere i år bekreftet VW at dagens Beetle ikke får noen erstatter, at det altså stopper etter bare to generasjoner.

Nå skriver britiske Autocar at produksjonen skal gå fram til neste år, så er det slutt. I dette markedet har man også sluttet å ta imot ordre på bilen. Her i Norge er det nå en stund siden Beetle forsvant fra importørens modellutvalg, etter salget de siste årene var svært begrenset.

Først var det forresten snakk om at cabrioletutgaven skulle fortsette, men slik blir det ikke. Volkswagen skal i stedet komme med en toppløs utgave av crossoveren T-Roc. Den kommer i cabrioletversjon i 2020.

Sportsbilen vi ikke fikk

Her er en skisse på kommende T-Roc cabriolet, som er ventet om to år.

Hippiebussen kommer tilbake

Helt retro-fritt blir det likevel ikke hos Volkswagen. Samtidig som dette skjer, gjør de seg nemlig klare til å lansere den klassiske "Hippiebussen" på nytt. Den er nemlig en del av VW-konsernets store elektriske satsing. Volkswagen skal komme med en helt ny familie av elektriske biler, kalt I.D.

I.D. Buzz er navnet så langt. Dette blir en svært plasseffektiv flerbruksbil, med et design som peker tydelig tilbake på originalen. Den er ventet på markedet i 2022.

Den er en kopi, men mer sjelden enn originalen

Høy retrofaktor også i interiøret på Beetle, her er det nok mange som kjenner seg igjen.

Andre har suksess

PS: Mens Beetle-salget bare har gått sånn passe, har konkurrentene Mini og Fiat hatt langt større suksess med sine retroutgaver. Mini har fått et helt nytt liv etter at BMW overtok, og har blitt til en hel familie av biler.

Fiat har på sin side hatt betydelig suksess med småbilen 500. Den har vært en storselger i mange år og vært ett av få lyspunkt i en svært tøff periode for Fiat som bilmerke. Men dagens modell begynner nå å bli gammel, og det haster med å få en ny utgave ut på markedet.

