Burnley bekrefter på sine hjemmesider at keeperen Joe Hart (31) har signert en toårskontrakt.

Den engelske burvokteren har vært Manchester Citys eiendom siden 2006, men de siste to sesongene har vært tilbragt på lån i henholdsvis Torino og West Ham med utsiktene for videre spill hos de lyseblå nær null.

Nå kommer han til Burnley hvor han vil konkurrere om keeperplassen med en småskadet Tom Heaton og Anders Lindegaard. Nick Pope pådro seg nylig en skulderskade og er ventet å være ute av spill i lang tid.

– Ting endrer seg i fotballen. Fra å være landslagskeeper til å fylle et hull i Burnley, sier TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland.

Hart får draktnummer 20 og blir Burnleys andre signering i sommer etter kjøpet av Middlesbroughs forsvarsspillet Ben Gibson.

I en video på Twitter takker Manchester City Hart for lang og tro tjeneste etter to Premier League-titler, én FA-cuptittel og to ligacuptitler.