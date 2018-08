Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har fått kritikk etter at han la årets sommerferie til Iran sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes, uten å orientere statsministerens kontor tilstrekkelig i forveien.

Fiskeribladet, som var de første til å omtalte fiskeriminister Per Sandbergs reise, har hisset på seg statsråden.

– Ble urolig

Avisen har fulgt opp med flere saker, og nå ville de høre med statsråden om han også hadde med seg jobbtelefonen med på en reise han gjorde til Russland høsten 2017.

– Jeg ringte og sendte flere sms uten å få svar. Til slutt sendte jeg en melding på Messenger, og det var ikke før lørdag morgen når jeg skulle være med i nyhetsmorgen på TV 2 Nyhetskanalen at jeg oppdaget at jeg hadde fått et langt svar der han lirte av seg det ene og det andre, sier Øystein Hage til TV 2.

«Karma vil bite dere bak, vær trygg», skrev Sandberg til redaktøren. Han skrev også at han mente avisen produserte konspirasjonsteorier.

Dette beskriver Fiskeribladet selv i en artikkel tirsdag.

Redaktøren sier han ikke ikke vet hva han skal tenke om tekstmeldingen, men flere andre avisen har snakket med opplever den i beste fall som flåsete, i verste fall som truende.

– Det har vært svært vanskelig å få svar av Per Sandberg i denne saken, og når han først svarer, så er det på denne måten. Er det statsråden eller er det privatpersonen som sender en slik melding, spør Hage.

Han sier Fiskeribladet har tatt en redaksjonell beslutning på å gå ut med innholdet i meldingen fordi det sier noe om statsrådens vurderingsevne.

– Først lo jeg av svaret, men når jeg snakket med folk rundt meg ble jeg mer urolig. Det er jo oppsiktsvekkende å få en slik melding fra en statsråd, sier han.



Varslet SMK og PST

Hage varslet først Statsministerens kontor.

– Jeg syntes det var rart å få en melding av en statsråd midt på natten. Og jeg visste jo ikke om det var han selv som hadde skrevet den, eller om telefonen hans var hacket, sier Hage som mente det var viktig at statsministerens kontor ble orientert om meldingen.

Deretter kontaktet han PST.

– Der anbefalte de meg å anmelde saken til det lokale politikontoret, men foreløpig har jeg ikke gjort det, sier Hage.

– Vi tåler kritikk og kan tåle utskjelling, men det som kan tolkes som indirekte trusler har jeg aldri opplevd før. Når vi gjør feil må vi selvfølgelig beklage, kanskje statsråden burde beklage også, sier redaktør Øystein Hage til sin egen avis.

Hage mener også det veldig rart at statsminister Erna Solberg ikke kommer på banen i større grad.

– Jeg vil tro Solberg må begynne å tenke seg om Per Sandberg er rett person å ha i denne stillingen, sier Hage.

– Frustrert

Det har ikke lykkes TV 2 å komme i kontakt med Sandberg i forbindelse med denne saken.

Sandberg sier imidlertid i en epost til Fiskeribladet via sin kommunikasjonssjef, Martine Røiseland, at uttalelsen aldri var ment som en trussel, men som et uttrykk for hans frustrasjon.