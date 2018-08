Det begynner å nærme seg Mats Zuccarello og Henrik Lundqvists showkamp på Ullevaal Stadion, lørdag 11. august.

17.000 billetter er solgt, og folk fra hele verden kommer til Norges største veldedige idrettsarrangement.

– Det er veldig kult at så mange stiller opp for en god sak. At folk kommer helt fra Australia er jo helt sykt, sier Zuccarello til TV 2.

I tillegg til et 20-talls NHL-stjerner, vil New York Rangers president Glen Sather gjeste Ullevaal.

– Det er veldig hyggelig at Sather kommer. Jeg og Henke setter utrolig pris på at klubben stiller opp når vi jobber for å samle inn penger til barn over hele verden, sier Zucca.

Nordmannens manager, Kevin Skabo, forteller at de nå også jobber med å få vist kampen til publikum i USA og Canada.

– Det sier mye om Mats og Henriks status i NHL at Glen Sather tar turen. Han er kanskje den mest anerkjente personen i hele NHL-administrasjonen. I tillegg kommer det to journalister fra NHL, og vi jobber med dem for å forhåpentligvis streame kampen live i hele Nord-Amerika, sier Skabo.

Publikum fra disse landene har kjøpt billett til arrangementet:

Australia

Østerrike

Canada

Tsjekkia

Danmark

Finland

Tyskland

Ungarn

Irland

Norge

Slovakia

Slovenia

Sverige

Sveits

Storbritannia

USA

De understreker at arrangementet har en familievennlig profil, der barnefamilier betaler 200 kroner for voksne og 100 kroner for barn.

Inntektene fra arrangementet på Ullevaal vil gå til de veldedige organisasjonene "Right to play", "Zuccarellostiftelsen" og "Henrik Lundqvist Foundation".