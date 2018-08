Den intense sommervarmen er over for Norges del. Denne uka preges av små og store lavtrykk som gir bygevær over store deler av landet.

Det beste været er på Sør- og Østlandet, men også her kan det kommer byger og torden fra tirsdag ettermiddag.

Liten storm

Det store værskiftet kommer imidlertid på fredag.



Torsdag kveld utvikles et nytt og kraftig lavtrykk over nordlige deler av kontinentet og slår inn over Sør-Norge i løpet av fredag morgen.

– Det vingler fortsatt fra prognose til prognose, men det siste per nå, tirsdag, viser sterk kuling og opp mot liten storm nederst i Oslofjorden, Østfold og langs svenskekysten fredag formiddag, sier vakthavende meteorolog Lillian Bergheim til TV 2.

Det for tidlig å si med sikkerhet nøyaktig når og hvor kraftig uværet blir, men det blir et markant værskifte.

Vått

Det blir mye nedbør både i indre strøk av Vestlandet, på Sørlandet og på Østlandet. Vestlandet får de største nedbørsmengdene.

​Det kan bli mellom 30 og 60 millimeter nedbør i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. På Østlandet kan det bli opp mot 30 millimeter nedbør de våteste stedene fredag morgen og formiddag.

– Det blir intenst når det holder på, så forsvinner lavtrykket videre nordover, sier Bergheim.

Temperaturfall

​– Temperaturene faller i forbindelse med nedbøren. Oslo og Østlandet får behagelige 22-25 grader denne uken, men fredag er det usikkert om den i det hele tatt når 20-tallet. I Kristiansand blir det kanskje 15-16 grader på fredag, sier Bergheim.

Lørdagsprognosene er noe usikre, men lavtrykket i Norskehavet gir trolig regn og regnbyger mer eller mindre hele veien fra Finnmark til Rogaland.

Uværet passerer i løpet av et døgn, og det blir stort sett opphold og perioder med sol på Sør- og Østlandet på lørdag, men så er det i gang igjen. Et nytt lavtrykk vest for Skottland sender front inn mot Sør-Norge med ny nedbør inn over Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold og Østfold i løpet av lørdagskvelden.