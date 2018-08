Derfor nektet Anette datteren (17) å dra på russetur til Kos

I sommer har norsk ungdoms russeturer til Hellas blitt mye omtalt i media. Spesielt etter at flere russ ble arrestert på den greske ferieøya Kos, tok debatten av.

Forrige torsdag sa professor i pedagogikk ved UiO, Stein Erik Ulvund, til TV 2 at det er foreldrenes ansvar å unngå slike situasjoner så lenge barna ikke er myndige.

Det er Anette Vevle Øvreås helt enig i. Da jentene på russebussen til datteren Stine Vevle Øreås (17) skulle på tur til Kos, måtte Stine bli igjen hjemme.

– Vi vet jo lett hva som skjer på disse russeturene, vi har jo vært unge en gang selv, sier Anette Vevle Øvreås til TV 2.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Får støtte

Vevle Øvreås har fått mye støtte etter at det ble kjent at hun ikke lot datteren være med på russeturen.

– Myndighetsalderen i Norge er 18 år, så da Stine kom og spurte oss om hun kunne få lov til å reise på russeturen, var faren og jeg ganske enige, og det ble et klart nei, sier hun.

Vevle Øvreås forteller at datteren selvfølgelig ble skuffet over avslaget, men at hun har tatt det bra.

– Det er jo ikke noe gøy når hun er en av de få som ikke fikk lov til å være med på russeturen. Men hun er en ganske oppegående og voksen jente, så hun aksepterte det, sier hun.

– Urovekkende

Anette Vevle Øvreås synes det er urovekkende å se reportasjene av hva som kan skje når ungdommen reiser på russetur.

– Det er gjerne det at de er så mange som er utfordrende, og når de samles blir det litt lovløse tilstander. De glemmer litt lover og regler, sier hun, og legger til:

– Det er ikke greit at de har rivalisering i russetiden og i oppladningen til russetiden. Det bør være sånn at man skal ha et fellesskap, man skal feire at man er ferdig med 12-13 års skolegang, så den utviklingen som vises er ganske skremmende.

– Hva tenker du om foreldre som sier ja til å sende en 17-åring på sydenkalas?

– Nå skal ikke jeg sitte her og være moralens vokter, og si at «det skulle dere ikke gjort», men jeg vil råde andre foreldre til å tenke seg om både én og to ganger, spesielt hvis de er under 18 år, som en del av disse jo er, sier hun.

Mener flere burde si nei

Johan Benitez, politiførstebetjent og avsnittsleder med Majorstuen politistasjon, er en av dem som støtter valget til Anette Velve Øvreås.

– For det første synes jeg det er helt nydelig at hun har tatt et slikt standpunkt som hun har, og så skulle jeg kanskje ønske at flere foreldre gjorde det samme, sier han.