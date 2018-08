Mann (21) tiltalt for forsettlig drap etter frontkollisjon i motsatt kjørefelt

Oslo 20180101. En person er bekreftet omkommet og flere skadd i en møteulykke på E18 mellom Langangen og Larvik natt til første nyttårsdag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix Foto: Teigen, Trond Reidar

En 21-årig mann er tiltalt for drap etter at han kom over motsatt kjørefelt på E18 i Larvik og kolliderte med en annen bil. En 47 år gammel mann døde.