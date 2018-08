Sergej Milinkovic-Savic kan fremdeles bli overgangsvinduets store overgang i Premier League. Calciomercato skriver at Manchester United forbereder et gigantbud på den ettertraktede Lazio-spilleren. Også Juventus og AC Milan har vist interesse.

Manchester United har gitt beskjed til Tottenham at de ikke ønsker å strekke seg lenger enn 430 millioner kroner for å kjøpe midtstopper Toby Alderweireld, skriver Mirror. Rødtrøyene skal allerede ha vært i kontakt med Bayern München for en mulig overgang for Jerome Boateng.

Ryktene kommer til å sirkulere heftig rundt keeperplassen i Chelsea frem til overgangsvinduet stenger etter at Thibaut Courtois ikke møtte opp på mandagens trening for å presse gjennom en overgang til Real Madrid. Flere erstattere er allerede nevnt. Mundo Deportivo hevder at Chelsea vil betale utkjøpsklausulen til Atlético Madrid-keeper Jan Oblak på 955 millioner kroner. Sky Sports skriver at Jack Butland kan bli erstatteren dersom Courtois forlater London.

Arsenal skal være villig til å la Danny Welbeck forlate klubben før overgangvinduet stenger, hevder London Evening Standard. Bournemouth, Everton og Southampton nevnes som mulige destinasjoner for den engelske landslagsspissen.

Liverpool Echo skriver at Barcelona-stopper Yerry Mina fremdeles kan ende opp i Lyon, selv om ryktene om en overgang til Everton har vært sterke. Avisen siterer Lyon-president Jean-Michel Aulas som sier at Mina er veldig interessert i å komme til Ligue 1-klubben.

Everton ser derimot ut til å klare å signere brasilianeren Bernard. Daily Mail skriver at overgangen kan bli bekreftet allerede tirsdag.

Ifølge La Sexta vurderer Luka Modric seriøst å forlate Real Madrid til fordel for Inter. Marca skriver samtidig at en annen kroatisk Real Madrid-spiller, Mateo Kovacic, ikke vil trene med laget før fremtiden hans er avklart.

The Sun hevder at Burnley er interessert å hente Peter Crouch.

Mirror hevder at West Ham ønsker å gjøre Carlos Sanchez til Manuel Pellegrinis siste signering dette overgangsvinduet.