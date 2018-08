Det varme klimaet har fått konsekvenser for Sveriges høyeste fjell, Kebnekaise.

Frem til nå har nemlig sydtoppen vært høyere enn nordtoppen på svenskenes stolthet. Men søndag ble sydtoppen målt til 2096,5 meter over havet, noe som er 0,3 meter lavere enn nordtoppen.

Utviklingen er imidlertid ikke overraskende. Årsaken er nemlig at sydtoppen består av en snødekt isbre, som synker på grunn av at klimaet blir varmere. Nordtoppen består på sin side av fjell og er stabil, skriver Stockholms universitet i en pressemelding.

Det er blitt gjennomført regelmessige målinger av sydtoppen siden 1940-tallet, men man har også pålitelige enkeltmålinger så langt tilbake som til 1902. Målingen av sydtoppen til 2096,5 meter er den laveste som så langt er blitt gjort.

Bare i juli måned har sydtoppens høyde i gjennomsnitt sunket med 14 centimeter per dag.

– Innså at det nærmet seg

Ifølge pressemeldingen endrer sydtoppens høyde seg med årstidene. Normalt er den høyest i mai og lavest i september, og det er forventet at høyden vil falle ytterligere før vinteren setter inn.

– Vi har fulgt det her i flere år. For to år siden målte vi høyde og så at det bare var tre centimeter, en linjal, som skilte mellom toppene. Da ble vi overrasket og innså at det nærmet seg, sier Gunhild «Ninis» Rosqvist, professor i geografi ved Stockholms universitet og leder ved Tarfala forskningsstasjon, til den svenske avisen Expressen.

Kan påvirke turismen

Det er omtrent tre meter forskjell på høyden om sommeren og vinteren. Hvis det kommer mye snø til vinteren, kan sydtoppen igjen bli høyere, men det vil i så fall bare være midlertidig.

– Det er et mulig scenario. Men det er også snø på nordtoppen, så man må måle med det. Men hvor mye sydtoppen kan vokse avhenger av hvor lav den blir i sommer. Om den smelter for mye, så kommer det uansett ikke til å hjelpe, sier hun til avisen.

– Jeg tror at den blir høyest igjen til vinteren, for en stund. Så kanskje den blir lavest igjen neste sommer, legger hun til.

Expressen skriver at turismen kan påvirkes på lang sikt. Det er nemlig vanskelig å bestige nordtoppen, noe som fører til økt risiko for fjellklatrerne som ønsker å bestige Sveriges høyeste fjell.

Uansett hvor mye Kebnekaises sydtopp stiger, må svenskene imidlertid se seg slått av Norge. Galdhøpiggen er Skandinavias høyeste fjell med sine 2468,8 meter.