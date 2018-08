Brannene har fått navnet Mendocino-komplekset og startet på ulike steder i nærheten av hverandre 27. juli. De har siden spredt seg og tatt med seg mer enn 1.600 bygninger, inkludert over 1.000 hjem. Mandag formiddag var brannene smeltet sammen til den nest største noen gang. Allerede da spådde brannetatene i California den triste rekorden som forestående.

– Jeg venter at dette blir den største brannen, dessverre, i kveld, sa talsperson for CalFire Scott McLean på Facebook.

Aggressivt

Forrige rekordbrann var Thomas-brannen i desember 2017, som tok 1.140 kvadratkilometer, et område nesten på størrelse med Los Angeles. Mendocino-brannen nord for San Francisco ble mandag kveld målt til 1,148,4 kvadratkilometer stor.

Mer enn 14.000 brannmannskaper kjemper mot flammene i delstaten nå. McLean beskriver brannen som svært aggressiv og svært farlig og sier flammene sprer seg utrolig raskt i svært tørt terreng og med hjelp av tørr, varm vind.

KJEMPER: Beboer Lane Lawder og brannmannskapene kjemper mot flammene i nærheten av Clearlake Oaks. FOTO: AFP PHOTO / NOAH BERGER

Trump provoserte

President Donald Trump hisset for øvrig på seg brannetaten i California ved å feilaktig tvitre at det ikke er nok tilgang på vann til å slukke brannene.

– Skogbrannene i California øker og blir så mye verre av de dårlige miljølovene som ikke tillater massive mengder lett tilgjengelig vann å bli brukt riktig. Det blir sendt ut i Stillehavet. Må også fjerne trær for å forhindre brannen i å spre seg, skrev Trump på Twitter.

Han fikk passet påskrevet av assisterende direktør i Californias brannvesen Daniel Berlant.

Faktum er at vi har nok av vann til å bruke i kampen mot disse brannene, men la oss være helt klare her: Det er vårt klima i endring som fører til mer alvorlige og ødeleggende branner, sier Berlant til The New York Times.

(©NTB)