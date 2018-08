Det er ikke lett å livnære seg som friidrettsutøver i Norge hvis man ikke er blant forbundets få utvalgte utøvere. Men Tom Erling Kårbø har funnet en meget lur løsning på hvordan han finansierer treningsleirene sine.

– Avtalen jeg har med Team Ingebrigtsen er at de betaler reise og opphold for meg. Så er jeg lærer for Jakob mens de er på treningsleir, sier Kårbø til TV 2.

– Veldig god lærer

Det betyr at han også kan trene sammen med løperbrødrene når han er på tur.

– De løper raskere enn meg på intervall-dragene. Men resten av øktene løper jeg sammen med dem, forteller Kårbø som løper forsøkene på 3000 meter hinder i dag.

Jakob Ingebrigtsen, som paradoksalt nok løp samme distanse i VM i fjor, skryter av Kårbø.

– Han er en veldig flink lærer. Han er helt rå på å tegne grafer på tavla. Der er han meget god, smiler Jakob Ingebrigtsen.

– Hvor gode er karakterene?

– Bare femmere og seksere. Toppkarakterer, ler han.

Kårbø hevder at Jakob Ingebrigtsen kan mer enn å løpe.

– Han er veldig flink på skolen. Han gjør det bra. Men siden han er så ekstremt god å løpe, så skal det mye til å bli like god på skolen som på friidrettsbanen, smiler han.

Lærer løping av Jakob

Uten Kårbøs hjelp hadde det blitt vanskelig for yngstebror Ingebrigtsen å gjennomføre alle treningsleirene i løpet av skoleåret. Det er snakk om fire, fem høydeopphold rundt hele verden. Sånn sett er det en vinn vinn-situasjon for begge.

– Jakob kan definitivt lære meg litt om løping, smiler Kårbø.

Men siviløkonomen fra Vestlandet er ikke tapt bak en stol på mondodekket heller. Det vil ikke være noen bombe om han kvalifiserer seg for en finale i EM.

– Jeg har hatt en god sesong og løpt 8.29, og har 13 beste tid av de som er påmeldt. Så målet er helt klart å gå til en finale, sier Kårbø.

Om elevens sjanser i EM, har læreren følgende å si.

– Slik han har løpt kan han fort ta medalje. Han er også god nok til å vinne. Det er ekstremt bra det han har gjort.