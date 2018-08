I 2014 skadet Barmen nakken for første gang da han landet stygt etter en duell.

Mot Lillestrøm i høst skadet han nakken på ny, noe som resulterte i at han fikk headeforbud i sesongoppkjøringen. I vår, igjen mot Lillestrøm, fikk han seg en ny smell.

Da det spøkte for å rekke Odd-kampen i juni, sa Barmen dette om de langvarige problemene i et intervju med Bergens Tidende:

– Det er ikke så mye vi får gjort med det. Når jeg hviler og ikke gjør så mye, løsner det opp og blir bedre. Men med en gang jeg er i aktivitet, stivner det igjen.

– Den nye rollen kan hjelpe

Så lenge Brann ikke henter en direkte erstatter for Heltne Nilsen, kommer Barmen etter alt å dømme til å fortsette i den dype rollen på Branns midtbane.

Lars Arne Nilsen tror rolleforandringen kan hjelpe på nakkeproblemene.

– Med de problemene han har hatt, har indreløperrollen vært tøff for nakken. Det vet vi. Vi tror den rollen der skal være mye enklere å håndtere med nakkeplagene, sier Brann-treneren til TV 2.

Han forklarer det med at en går inn i duellene på en litt annen måte som midtbaneanker. Istedenfor å komme inn fra siden i mange tette dueller, kan han oftere hoppe opp med spillet foran seg.

– Det er mye tøffere å ligge oppe og være oppspillspunkt enn å komme bakfra. Vi tror det kommer til å være mye bedre for ham, forklarer Nilsen.

– Ikke bekymret når jeg er på banen

Selv holder hovedpersonen kortene tett til brystet på spørsmål om han tror den nye rollen kan hjelpe på plagene.

– Det får vi se på, sier Barmen til TV 2.

Midtbanespilleren sier at han «ikke kjenner så mye til» nakkeskaden i dag, og at den er «OK» etter smellen han fikk for om lag to måneder siden.

– Er du bekymret for nakken?

– Ikke når jeg er utpå banen, svarer 24-åringen.

Barmen roses

Nilsen forteller at Brann har jobbet hardt med å sette et nytt lag etter sønnens overgang, og er fornøyd med hvordan Barmen løste rollen.

– Han var veldig god. Det hadde jeg nesten forventet, for jeg vet at han kan løse den. Det var betryggende, mener Nilsen.

Barmen roses også av kollegene sine.

– Jeg synes det fungerte bra. Barmen var veldig bra i den dype rollen, og var rolig med ballen. Vi viser at vi har mange gode spillere. Det er viktig, konstaterer Fredrik Haugen.

– Barmen løste den rollen helt supert. Det ser ut som vi kan spille uten han (Heltne Nilsen, journ. anm) òg, sier Steffen Lie Skålevik.