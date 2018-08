Sp-topp stiller spørsmål ved om Sandberg er egnet som statsråd

Svarene til Sandberg reiser flere nye spørsmål. Nå vil SV vite om han er den eneste, eller om også andre statsråder har hatt med seg telefoner til høyrisikoland.

– Begrunnet mistanke

– Det er en begrunnet mistanke etter at Erna Solberg sa at det var ulike rutiner i ulike departement knyttet til sikkerhet. Da er det neste spørsmålet: Hva er de ulike rutinene i de ulike departementene, og hvorfor har man ikke fulgt de entydige rådene fra sikkerhetsmyndighetene, sier Fylkesnes.

Samtidig skriver VG at Sandbergs kjæreste Bahareh Letnes i 2016 sendte en epost til Fiskeridepartementet, og spurte om å bli Per Sandbergs Iran-assistent eller tolk. I brevet til Stortinget skriver Sandberg at den åpne søknaden ble avslått, og at han ikke var en del av saksbehandlingen. Statsråden skriver videre at de mange spørsmålene som er stilt om Letnes' bakgrunn har gjort at han har bedt om en samtale med Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, kommenterer Sandberg-saken slik:

– Dette er en alvorlig sak. Jeg forventer at statsministeren kanskje var mer kontant og tydelig, og at hun også sa at hun måtte vurdere denne statsrådens stilling.

– Mener du at han er egnet til å fortsette som statsråd?

– Jeg må si at jeg nå begynner å sette store spørsmålstegn ved hans plass i regjeringen, når han nå har gjennomført en reise som dette, sier Marit Arnstad til TV 2.

Per Sandberg har i dag takket nei til TV 2s intervjuforespørsel.