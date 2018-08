Se Manchester United mot Leicester på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 20 fredag. Avspark klokken 21.

Premier League-starten er bare få dager unna, men José Mourinho virker ikke å være klar. Flere ganger i sommer har han uttrykt frustrasjon over egne spillere.

Etter 0-1-tapet i generalprøven mot Bayern München søndag etterlyste Manchester United-manageren nye spillere og sendte et stikk til Liverpool, som kjøpt inn Naby Keïta, Fabinho, Xherdan Shaqiri og Alisson Becker.

Manchester United har på sin side i sommer signert midtbanestjernen Fred, samt den unge backen Diogo Dalot og tredjekeeper Lee Grant.

I tillegg er det ventet at det kommer minst én ny midtstopper før overgangsvinduet stenger torsdag. Harry Maguire (Leicester), Toby Alderweireld (Tottenham) og Jérôme Boateng (Bayern München) er koblet.

– Hadde jeg vært Manchester United-fan, hadde jeg ikke digget å høre på José Mourinho. Han trekker det ett steg videre for hver sesong. Han snakker om hvordan konkurrentene har så mange klassespillere og Liverpool kjøper alt de peker på, men han burde innse at det har Manchester United også. Han burde se hva slags spillere de har til rådighet i stedet for å snakke ned eget lag, mener TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad.

– Han har drevet med «mind games» i sommer, men jeg tenker på hvordan han snakker ned unge spillere, rutinerte spillere og folk som ikke gir ham nye spillere. Han sprer negativitet som jeg ikke tror er fruktbar, fortsetter han.

– Han har hatt et problem

Mourinho brukte mange unggutter og reservelagsspillere i treningskampene i USA i juli.

– Det er ikke tvil om at han har hatt et problem. U23-laget rykket ned forrige sesong. Det er alltid poeng i det han sier og veldig ofte har han rett, men andre managere er flinkere til å holde det internt, sier Kasper Wikestad.

Manchester United går løs på sin tredje sesong med Mourinho i managerstolen. Historien i tidligere klubber som Chelsea, Inter og Real Madrid viser at den tredje sesongen ofte blir den siste for portugiseren.

– Han har oppført som det har vært tredjesesong helt siden han kom til Manchester United, sier Wikestad.

– Mourinho har alltid vært kontroversiell og har hatt uttalelser i grenseland. Mange har ment han er arrogant, men ekstremt karismatisk og en interessant karakter. Nå har det vært en endring over tid med å gå etter egne spillere mer enn før. Han har tidligere gått i krigen for sine spillere og ofte hatt uttalelser for å flytte fokus bort fra andre ting, sier Mina Finstad Berg.

Forstår ikke sutringen

TV 2s fotballekspert mener Mourinho ikke får det beste ut av sine stjerner.

– Se på hvordan Romelu Lukaku og Paul Pogba spilte i VM. Pogba hadde et ekstremt godt mesterskap og så ut som en leder som tok ansvar og var kampavgjørende. De har sett helt annerledes ut for United. Lukaku i en annen rolle enn for Manchester United var friskere enn på månedsvis. Nå kommer de tilbake, men klarer de å bygge videre på det? sier Finstad Berg.

Kasper Wikestad mener erkerivalenes managere gjør en bedre jobb med å utvikle spillere.

– Jeg synes han har fortsatt i det sporet han var i sin siste sesong i Chelsea. Jeg forstår ikke helt sutringen og at han skylder på alle andre. Du ser hvordan spillere blir åpenbart bedre under Pep Guardiola og Jürgen Klopp i forhold til spillerne til Mourinho, sier Wikestad.

Manchester United åpner Premier League hjemme mot Leicester fredag. United endte forrige sesong på andreplass bak suverene Manchester City.