Hans Petter Harestad (69) fikk forrige uke en e-post, hvor det sto:

«***** er ditt passord. La oss gå rett på sak. Du kjenner ikke meg, og du lurer sikkert på hvorfor du får denne e-posten.»

Passordet som oppgis er et reelt passord Hans Petter tidligere har brukt.

Videre i e-posten står det at avsenderen har en video av Hans Petter mens han ser på porno. Hvis han ikke betaler en viss sum, så kommer han til å sende denne videoen til kontaktene hans.

– Det er jo ikke akkurat sånne e-poster man ønsker å motta. Jeg jublet ikke. Jeg syns de trakk «konseptet» for langt i dette tilfellet, sier Harestad til TV 2.

Harestad mener denne typen svindel spiller på andre strenger enn de «typiske» e-post-svindlene, og at de derfor er mer kyniske enn typiske svindelsaker.

Det var Jarlsberg avis som først omtalte saken.

Anmeldte

Passordet som ble presentert i Hans Petter sitt tilfelle er et passord han ikke lenger bruker. Det var én av grunnene til at han tok meldingen med knusende ro.

– Jeg ble ikke redd fordi jeg har mitt på det tørre. Vi lever i et land hvor vi har et ganske avslappet forhold til porno og sex. Disse brevene ville nok ha mer suksess i land der det er skambelagt å se på porno, sier Harestad.

Slik unngår du nettsvindel Bruk virusprogram og brannmur. Ikke klikk på lenker i e-post. Banken sender deg ikke e-post med lenker du må klikke på. Sjekk om nettadressen eller e-postadressen er seriøs og til å stole på. Sjekk alle lenker ved å ta musepekeren over lenken og studer adressen som kommer opp - kan du stole på den? Ikke oppgi sensitive personopplysninger eller betalingsinformasjon ved henvendelser om dette. Høres det for godt ut til å være sant, så er det som regel det. Du har trolig ikke vunnet det milliardlotteriet i utlandet som du aldri har hørt om eller spilt på. Ikke la deg stresse av nettsider som teller ned eller utfører en handling. En e-post må ikke besvares på sekundet. Synes du noe skurrer, ta deg tid til å lese en gang til. Ring for eksempel til avsenderen av e-posten for å høre om de faktisk har sendt deg en e-post.

Harestad foretok en del undersøkelser etter han mottok brevet. Der kom han blant annet over statistikk over hvor mange unge som ser på porno, og han håper ingen unge lar seg skremme av slike brev.

– Det skal mer til for å sjokkere meg enn det. Jeg tror ikke det ville vært så spennende for andre å se på heller, sier Harestad.

Opptatt av nettvett

Harestad er opptatt av nettvett, og håper eldre generasjoner husker at svindel er svindel, uansett hvilket medium som brukes for å formidle det.

– Det kan jo ende med en personlig tragedie fordi ikke alle har like mye is i magen som meg. Så lenge vi kan unngå at noen går på dette, så er jeg fornøyd, sier Harestad.

Kommunikasjonssjef i Kripos, Ida Dahl Nilsen, sier at de blir kjent med ulike fenomener og varianter jevnlig, og oppfordrer folk til å være årvåkne og ikke lar seg lure til å betale.

Oslo politidistrikt skriver på sine Facebook-sider at de har fått flere henvendelser fra folk som har mottatt lignende e-poster som Hans Petter Harestad. De sier at dette er ren svindel, og oppfordrer folk til å ikke betale.

– Har du et gammelt passord bør dette byttes. Generelt er det lurt å bytte passord ofte, slik forebygges du best mulig å bli utsatt for datainnbrudd, skriver de videre.

Oslo politidistrikt sier at de på nåværende tidspunkt ikke har opplysninger om at noen faktisk har blitt utsatt for datainnbrudd.