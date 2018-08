I Bergen har det meste handlet om Sivert Heltne Nilsens sjokkovergang til Horsens.

Mot Start svarte Brann med en gnistrende førsteomgang, etterfulgt av en andreomgang der Start kom tilbake i kampen.

Fredrik Haugen åpnet med en frisparkperle, før Amer Ordagic scoret i det som var en sjelden sjanse fra start på midtbanen.

Kevin Kabran tente håpet for bortelaget, før Gilbert Koomson og Ludcinio Marengo drepte kampen med to sene scoringer.

– Det er ingen i Bergen som savnet sønnen til treneren i kveld. Når det er sagt, er det et veldig svakt Start-lag de har møtt. Branns midtbanespillere fikk en meget takknemlig oppgave, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det kommer langt tøffere kamper for Brann denne sesongen, og det er i de vi virkelig vil få svar på hvor svekket de eventuelt er, følger han opp.

Barmen roses

Kristoffer Barmen erstattet Heltne Nilsen i den dype midtbanerollen. Erstatteren får ros av sin midtbanekollega.

– Jeg synes det fungerte bra. Barmen var veldig bra i den dype rollen, og var rolig med ballen. Vi viser at vi har mange gode spillere. Det er viktig, sier Haugen til TV 2.

Også Koomson synes det fungere bra i første kamp uten arbeidsjernet.

– Treneren vår er veldig smart, og vi vet at han kommer til å fikse det. Han tror vi kan klare det uten Sivert, og det var derfor de lot ham gå, sier lynvingen til TV 2.

Gikk i strupen på Start

Det var et tydelig sultent Brann-mannskap som gikk i strupen på Start fra første spark på ballen.

Etter et formidabelt press fikk bergenserne frispark 20 meter fra mål. På utsøkt vis skrudde Haugen ballen i krysset, og Brann var i ledelsen før det var gått tre minutter.

– Frisparket er verdensklasse. Det kan rett og slett ikke gjøres bedre. For en deilig høyrefot den gutten har, fullroser Mathisen.

To minutter senere var playmakeren frempå igjen, men denne gangen gikk Haugens langskudd via tverrliggeren og ut.

– Under enhver kritikk

Etter fullstendig Brann-dominans de første 20 minuttene, kom plutselig Start til en gigantsjanse. Kevin Kabran ble spilt alene gjennom. Den svenske spissen prøvde å chippe ballen over Sam Radlinger, men Brann-keeperen ble stående og fikk fisket ballen ut til corner.

En halvtime ut i kampen økte serielederen ledelsen. Ordagic snappet ballen etter en duell i feltet, og var kald da han tok en skuddfinte istedenfor å skyte. Dermed fikk bosnieren nok rom til å hamre ballen forbi Jonas Deumeland fra kort hold.

TV 2s fotballekspert er lite imponert over sørlendingenes forsvarsarbeid.

– Måten Start forsvarer seg på er under enhver kritikk. Midtbanen klarer ikke å dekke nok rom, og til tider gikk det altfor fort for dem, konstaterer Mathisen.

Minutter før hvilen traff hjemmelaget metallet igjen. Denne gangen ved kaptein Vito Wormgoor, som med strak vrist hamret ballen i tverrliggeren fra 17 meter.

Kabran fikk drømmetreff

Etter pause så hjemmelaget ut til å ha tatt litt av trykket av gasspedalen. Det utnyttet Start da de plukket opp en feilpasning fra Kristoffer Barmen høyt i banen.

Ballen endte hos Kabran, som dundret til med vristen like utenfor feltet. Radlinger var sjanseløs da ballen føk som en prosjektil i krysset.

Etter en svært sjansefattig andreomgang, drepte Gilbert Koomson kampen med et hodestøt etter dødball. Igjen stod Haugens presise høyrefot bak en scoring for bergenserne.

På overtid pyntet innbytter Marengo på resultatet. Kantspilleren dundret til fra distanse. Da Deumeland ikke klarte å holde ballen unna til tross for at den gikk rett på ham, kunne Brann-supporterne glise for storseier i første kamp etter ferien.

– Andreomgangen er mye jevnere. Start er veldig godt med. Dessverre for Rekdal ser det ut til at Deumeland ikke er tilbake fra ferie, for Brann scorer noen veldig enkle mål, oppsummerer Mathisen.

Med tre poeng har Brann på ny fått en luke på to poeng til Rosenborg. Start er fortsatt på nedrykksplass, bak Stabæk på målforskjell.

– Start får en meget tøff høst. Ranheim hjemme til helgen blir en nøkkelkamp. Det blir spennende å se om Start foretar seg noe mer i dette vinduet, for det er et par posisjoner som absolutt bør forsterkes, mener han.

Lagoppstillinger

Brann (4-3-3): Radlinger - Teniste, Acosta, Wormgoor, Kristiansen - Haugen, Barmen, Ordagic (Orry Larsen) - Koomson, Skålevik (Kjelsrud Johansen), Rolantsson (Marengo).

Start (4-3-3): Deumeland - Larsen, Berger, Robstad, Käck - Skaanes, Segberg, Sigurdarson - Christensen (Shala), Kabran, Sandberg.