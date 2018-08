For sleggekjempen var det en bittersøt følelse etter at han ble klar for sin første store finale som seniorutøver. Med 75.14 tok han en sterk sjetteplass i kvalifiseringen.

– Jeg sa tidlig i vinter at målet var å bli topp seks i EM, så sånn sett var jeg innafor i dag, smiler Henriksen.

Treneren gikk bort

Oppladningen til mesterskapet har vært langt fra optimal.

– Treneren min, Einar Brynemo, gikk bort for tre uker siden. Så det har vært litt tungt de siste ukene. Men skulle gjerne ha hatt han her, sier Henriksen.

– Hvordan har det påvirket deg?

– Nei, det har jo vært tungt. Jeg har jo prøvd å tenke på andre ting, men det er jo ikke så lett. Jeg prøver å tenke på de stundene vi har hatt, alle turene vi har vært på. Og det er jo hyggelige tanker.

– Du skulle gjerne delt dette med han i dag?

– Ja, absolutt.

Skademareritt

Eivind Henriksen var nærme å gå til OL-finale allerede i 2012 i London. Men helt siden den gang har han slitt med en endeløs rekke skader som har hindret han i nå målet om å bli blant Europas og verdens beste sleggekastere.

Men i år har det løsnet skikkelig. I vår satte han norsk rekord med 76,66.

– Jeg har vært skadefri for første gang på mange år, så det har selvsagt vært viktig. Det er utrolig deilig endelig å nå et mål jeg har hatt en stund, smiler han.

Han vil ikke tenke på hvor høyt han kan nå på lista i morgendagens finale.

– Medalje vil jeg ikke snakke om. Topp seks har vært målet, men det er mange som kaster mye kortere her enn de har gjort før i år. Det kan være nerver, jeg vet ikke, men jeg skal gjøre mitt beste.