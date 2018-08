Torsdag 2. august ble svenske Eric Torell skutt og drept av svensk politi. Tidligere samme dag hadde 20-åringen, som hadde Downs syndrom og diagnosen autisme, rømt hjemmefra. Med seg hadde han en leketøyspistol.

Om ettermiddagen oppstod det som av politiet ble oppfattet som en «truende situasjon» i Stockholm sentrum. Dette endte med at 20-åringen ble drept.

Det eksakte hendelsesforløpet er ennå uklart, men etterforskes av svensk politi. Eric Torells død har vekket til live en høylytt debatt om leketøy utformet som våpen i flere nordiske land.

– Tragisk situasjon

I går kom leketøysbransjen i Sverige med en oppfordring til butikker, hvor de ber om at leketøysvåpen som ser ekte ut fjernes fra hyllene.

– Vi anser først og fremst dette som en tragisk situasjon, sier Liselotte Gjerdrum Carlsen, visepresident for kommunikasjon og bærekraft i Top Toy, til TV 2.

Leketøysgiganten står bak både BR Leker og Toys R Us i Norden, og representerer en betydelig markedsandel innenfor leketøysbransjen.

TV 2 har kontaktet konsernet og spør om Eric Torells død, og den påfølgende debatten har ført til at giganten nå vurderer sin egen praksis.

– Vurderer egen praksis

– Vi har en klar praksis på dette, og selger ingen våpen som fremstår som rene kopier av moderne våpen. Vi anerkjenner imidlertid at de fleste barn på et tidspunkt fascineres av rollespill hvor «det gode» kjemper mot «det onde». Derfor fører vi lekevåpen som cowboy-pistoler, middelalder-våpen, rom-våpen, og våpen som ligner på de som bæres av politiet, sier Gjerdrum Carlsen i Top Toy.

Visepresidenten legger til at alle våpen som ligner de som politiet bærer, har en synlig oransje ring på seg, slik at de skal kunne identifiseres som leketøy.

Liselotte Gjerdrum Carlsen, visepresident i Top Toy. Foto: Presse

– Vi reviderer imidlertid praksisen vår kontinuerlig, og vil selvsagt i kjølvannet av denne tragiske hendelsen vurdere om det er behov for en revisjon av vår egen praksis, sier Gjerdrum Carlsen i en e-post til TV 2.

Blir gransket av særorgan

Søndag samlet hundrevis av mennesker seg i Stockholm for å hedre den avdøde 20-åringen. Det har blitt reist kritikk mot politiet for at de avfyrte skudd mot 20-åringen.

Til Expressen TV sa en fortvilt mor at man kunne se på en mils avstand at Eric hadde Downs syndrom.

– Det går ikke an å ta feil av det. Hvorfor måtte de skyte ham?, spør moren og søsteren til Eric Torell.

Hendelsen blir nå etterforsket av svenskenes spesialenhet for politisaker. Det er ventet at granskningen vil ta flere uker.