Den tunisiske spissen Issam Jebali er ferdig i Elfsborg og har reist til Norge for å skrive under på en kontrakt med Rosenborg, ifølge svenske Aftonbladet. Ifølge avisen blir overgangen presentert i løpet av få dager. Jebali har scoret 20 mål i Allsvenskan siden overgangen til Elfsborg i 2016. Før det har han vært innom Värnamo på Sverige nest høyeste nivå, samt flere klubber i Tunisias toppdivisjon. Adresseavisen skriver at 26-åringen kan bekle både spissrollen og den såkalte tierrollen bak en annen spiss.

Overgangsvinduet i Premier League stenger torsdag kveld og klubbene begynner å få dårlig tid om nye spillere skal kjøpes. Telegraph skriver at Tottenham omsider har lagt inn et bud på 266 millioner kroner for Aston Villa-spiller Jack Grealish.

Ifølge Daily Mail har Paul Pogba gitt beskjed til lagkameratene om at han ønsker å forlate Manchester United til fordel for Barcelona.

Leicester forbereder seg på et liv uten Harry Magurie, skriver Mirror. Det er ventet at Manchester United kommer til å gjøre et fremstøt før vinduet stenger, og Leicester sikrer seg med å kjøpe Filip Benkovic og Caglar Soyuncu i løpet av kort, kort tid.

Chelsea er ventet å gjøre Kepa Arrizabalaga til verdens dyreste keeper for rundt 760 millioner kroner. AS skriver at den meget talentfulle 23-åringen får en årslønn på 38 millioner kroner. Kepa er på vei til London og sluttfører avtalen med Chelsea onsdag. Det er også ventet at Thibaut Courtois får ønsket om en overgang til Real Madrid innfridd, samtidig som Mateo Kovacic kommer fra den spanske hovedstadsklubben på lån.

Chelsea ser samtidig ut til å sende Kurt Zouma på lån til Everton, skriver Mirror.

The Sun hevder at Watford kommer til å legge inn et bud på Southamptons James Ward-Prowse.

90min skriver at West Ham har lagt inn et bud på Roma-spiller Maxime Gonalons på rundt 95 millioner kroner. Også Everton og Crystal Palace skal ha vist interesse for midtbanespilleren.

Jordan Ayew har nektet å møte opp på Swansea-trening, og nå skriver Mirror at Crystal Palace og Fulham ser på muligheten for å hente angriperen.