Hun søkte om å bli statsrådens assistent – nå ber Sandberg om samtale med PST

Fiskeriministeren har innrømmet at han ikke fulgte sikkerhetsrutinene da han tok med seg jobbtelefonen på ferie i Iran, og tidligere sjef for E-tjenesten, Kjell Grandhagen, er overbevist om at iranske myndigheter har hacket telefonen.

Statsministeren viser til at Sandbergs telefon nå er hos PST (Politiets sikkerhetstjeneste), og at mobiltelefoner har risiko for hacking og avlytting både i og utenfor Norge.

– Derfor er det begrensninger på bruken. Mobiltelefoner kan for eksempel ikke medbringes i regjeringskonferanser og flere andre møter, skriver Erna Solberg til Stortinget.

I sitt svar understreker statsråd Per Sandberg at det alltid er viktig å følge råd fra sikkerhetstjenestene.

Sandberg: Tatt lærdom

– Jeg handlet ikke i tråd med disse da jeg tok med meg mobiltelefonen og ikke varslet om min reise. Dette har jeg tatt lærdom av og vil følge sikkerhetsråd og rutiner heretter. Etter reisen er mobiltelefonen overlevert til PST. Jeg har fått ny mobiltelefon og nytt simkort, samt gjennomført andre sikkerhetstiltak som å bytte passord.

Sandberg skriver i sitt svar at han også er opptatt av risikoen for hacking og avlytting, og at mobiltelefoner ikke tas med i viktige møter.

– Jeg vil understreke at gradert informasjon etter sikkerhetsloven ikke sendes på epost eller SMS, og slike dokumenter ligger ikke på mobiltelefonen. Jeg har tilgang til departementets saksbehandlingssystem via mobiltelefonen. Det er omfattende sikkerhetsløsninger knyttet til denne tilgangen til saksbehandlingssystemet. Av hensyn til IKT-sikkerheten i departementet, beskrives ikke de tekniske løsningene her. Tilgangen gir heller ikke adgang til andre departementers saksbehandlingssystemer, skriver fiskeriminister Per Sandberg.