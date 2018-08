Etter at fiskeriminister Per Sandberg kom hjem fra en privat ferietur til Iran med kjæresten Bahareh Letnes, har han fått kritikk fra flere hold.

Nå sier flere partifeller at de støtter Sandberg.

– En av Norges dyktigste

Fylkesleder i Agder, Christian Eikeland, er blant de som uttrykker stor støtte til Sandberg. Selv om han ikke vil kommentere Iran-turen er han sikker på at Sandberg bør fortsette både som statsråd og som nestleder i Frp.

– Selvsagt har jeg tillit til ham. Det har jeg alltid hatt, sier Eikeland.

Til tross for at Sandberg har fått kritikk for egne sikkerhetsvurderinger, roses han av fylkeslederen.

– Jeg mener han er en av Norges dyktigste politikere. Det har han vist en rekke ganger, sier Eikeland.

– Mye som er viktigere for PST

Etter Iran-turen viste det seg at Sandberg også har tatt med arbeidstelefonen til Kina. Sammen med Iran og Russland er dette et land som Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og E-tjenesten fremhever som land som aktivt utfører spionasje mot Norge.

– Har Per Sandberg vært med på å svekke Norges sikkerhet?

– Det finnes rutiner og regler, men han har beklaget. Det er ganske mye i verden og i Norge som er viktigere for PST å bruke ressurser på, sier Eikeland.

Fylkeslederen vil ikke trekke frem nøyaktig hva PST heller bør fokusere ressursene på, men mener det heller ikke finnes noen garanti for at personer ikke blir avlyttet her hjemme i Norge.

– Situasjonen i verden er vel litt mer kritisk på andre områder enn hvilken bag arbeidstelefonen ligger i, fortsetter han.

Svært få av partiets fylkesledere ønsker å svare på spørsmål om Sandbergs stilling i partiet. Noen understreker at de eventuelt vil ta opp kritikk internt.

Kilder i Frp sier at saken er en ripe i lakken for nestlederen, men at Sandberg har en såpass sterk stilling i partiet at han har en del å gå på.

Solberg: – Rutinene ikke fulgt

Stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) har stilt spørsmål til Solberg, og bedt henne redegjøre for hvilke vurderinger og tiltak som ble gjort, eller burde vært gjort før, under eller etter Sandbergs omtalte Iran-reise.

– Denne regjeringen tar sikkerhet på alvor. Vi har etablerte systemer og rutiner for å ivareta sikkerhet. Per Sandberg har ikke fulgt sikkerhetsråd og rutiner for bruk av mobiltelefon og varsling av reise. Mitt kontor ble varslet om Per Sandbergs feriereise til Iran den 24. juli. I tråd med gjeldende rutiner beskrevet i Håndbok for politisk ledelse skulle Statsministerens kontor vært varslet om reisen i forkant. Rutinene som gjelder statsrådenes reiser ble i dette tilfellet ikke fulgt, skriver Solberg til Stortinget mandag.