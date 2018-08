Flere av de skadde personene skal ha blitt truffet av glass fra nærliggende bygninger. 14 er betegnet som alvorlig skadet, og 13 av de skadde skal være politibetjenter.

Det melder den italienske avisen Corriere og nyhetsbyrået ANSA.

Det fryktes at tallet på antall skadde vil forverres de neste timene.

Ifølge avisen er det en kollisjon mellom to lastebiler som skal ha forårsaket eksplosjonen, som skjedde like før klokken 14 mandag ettermiddag.

Deler av en bro kollapset etter eksplosjonen, som skal ha ført til at brannen spredte seg til to bilforhandlere under broen.

En lastebil som fraktet flytende petroleumsgass (LPG) kolliderte med en annen lastebil, og forårsaket eksplosjonen.

Brannvesen og ambulanse er på stedet, i tillegg til brannhelikopter. Brannen skal nå være slukket.

Politiet har stengt av området rundt motorveien, og det vil ta lang tid før veien gjenopprettes for ferdsel, ifølge ANSA. Motorveien er også stengt i frykt for ytterligere kollaps av broen.

Ulykken skjedde ved flyplassen i Bologna, nord i Italia. Italiensk politi informerer at hverken flyplassen eller flyavganger er berørt av eksplosjonen.

Flere bilder på sosiale medier viser en voldsom eksplosjon etterfulgt av brann.

Saken oppdateres