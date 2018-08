Filip og Jakob Ingebrigtsen topper statistikken på 1500 meter inn i EM, mens Henrik Ingebrigtsen har årsbeste i Europa på 5000 meter. Det gjør at det legges skumle planer på hotellrommet til Sandnesbrødrene.

– Ja, vi har snakket om muligheten for å kjøre «lagtempo». Vi så Kenya lyktes med det i VM i fjor. Det er i alle fall noe som vi vurderer, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

– Vil kontrollere feltet

Filip Ingebrigtsen er enig.

– Det er vanskelig å planlegge et løp. Men hvis vi er tre i en finale på 1500, så har vi i alle fall en god mulighet til å kontrollere feltet, sier Filip Ingebrigtsen.

Storebror Henrik Ingebrigtsen tar den humoristiske tilnærmingen.

– Taktikken er at Jakob og Filip skal dra foran, så ligger jeg bak og sparer krefter, og tar dem på slutten, ler han.

Før han blir seriøs, og snakker om at de har en unik mulighet til å prege feltene.

– Sånn som det har vært i år, så er det jeg som er det svakeste kortet av oss tre. Men det er klart det er gode muligheter for å få flere fra familien på pallen. Dersom vi er i finalen, sier Henrik.

OPP TIL BRØDRENE: Håvard Tjørhom ser ikke bort fra at guttene prøver seg på en lagtempo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sportssjef Håvard Tjørhom bekrefter at familietaktikk har vært et tema også hos ledelsen.

– Ja, vi har snakket om det. Og det er naturlig. Men jeg tror det er best at de finner ut av det selv, så vet de nok best hvordan de skal løse løpet på best mulig måte, sier Tjørhom.

–Mulig med trippel

Selv om de selv ikke tør snakke veldig høyt om det, så hviskes det stadig i gangene på utøverhotellet om at brødrene i nåværende form kan greie å tapetsere pallen på en av de to øvelsen de stiller opp i.

– Det blir veldig vanskelig, og er ikke sannsynlig, sier Filip Ingebrigtsen.

Men:

– Samtidig vil jeg si at det var mindre sannsynlig at vi skulle være to på pallen i 2016, enn det er at vi skal greie å være tre fra familien på pallen i år, smiler han.

Vel vitende om at både han og Jakob er langt bedre enn det han og Henrik var da de tok gull og bronse i EM i Amsterdam i 2016.

Henrik Ingebrigtsen maner til å holde forventningene nede.

– Selv en medalje på familien er OK. To vil være bra, og tre vil være meget bra. Fire, vil jo være helt fantastisk. Men så er det jo mulig å ta både fem og seks også, ler han.

Fakta er at familien Ingebrigtsen har tatt fire av de siste ni mulige medalje på 1500 meter i EM. Henrik har tre, en av hver valør, mens Filip er tittelforsvarer.

Ingebrigtsen-brødrene skal ut i semifinale på 1500-meteren onsdag.