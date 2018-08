I løpet av bare noen få år har mye av norsk bilbransje snudd til å handle om elbil. Til glede for noen. Til ergrelse for andre.

Neste hver eneste elbil-modell som lanseres her til lands blir en suksess. Det oppstår nærmest et kappløp for å sikre seg bilene, ofte med ventelister og lang ventetid som følge.

Vi snakker da ikke bare om dyre biler som Tesla og Jaguar i-Pace, men også om mer folkelige biler som VW e-Golf, Nissan Leaf og Hyundai Kona.

Slik sett er det spennende tider for den norske Hyundai-importøren. For denne uken den aller første lasten med deres mest etterspurte modell noensinne, nemlig Kona electric til Drammen Havn. Det markerer startskuddet for kundeleveringer av det som trolig er Norges mest etterspurte bil akkurat nå.

Måtte stenge interesselisten ...

– Hyundai Koma electric er vår viktigste lansering i Norge siden Ioniq. Det reflekteres i etterspørselen, og Hyundai Motor Norway så seg nødt til å stenge interessentlisten da denne nådde 20.000 Kona electric-interesserte nordmenn i mars. Rett og slett for å sikre at de som ville ha, faktisk får bil. Den enorme interessen har allerede resultert i tusenvis av kontrakter – og nå ankommer endelig de første kundebilene landet. Dette er etterlengtet, sier markedsdirektør Christian Stenbo i Hyundai Motor Norway i en pressemelding.

Hyundai Kona electric på rekke og rad.

– Svært mange kunder venter nå i spenning på sin Kona electric, og nå gleder vi oss skikkelig til å komme i gang med utleveringene til kundene våre.

På den første båten ankom i overkant av 100 Kona electric Drammen Havn, og flere hundre biler til er på vei. Neste båt ankommer allerede i midten av august.

– Nå ser vi frem til å levere ut biler kontinuerlig i tiden som kommer. Vi vet at ventetiden kan være pinefull for de som har høyt kønummer, men husk på at vi i løpet av de kommende månedene skal levere ut tusenvis av Kona electric, til kunder vi er helt sikre på at blir kjempefornøyde, sier Stenbo.

Hyundai Kona Electric lanseres i Norge

Drøyt 100 biler kom på første ladning, men flere kommer om kun kort tid.

For kundenes del er det også gledelig at en samlet motorpresse lar seg imponere av Kona electric. Bilen hadde sin europeiske presselansering på norske veier, noe som i seg selv anerkjenner hvilken posisjon elbiler har i Norge. Og pressen var fornøyd – særlig trekkes lang rekkevidde, en morsom drivlinje og en svært bra utstyrspakke frem.

– Presseomtalen har ikke akkurat dempet engasjementet rundt Kona electric, og nå blir det veldig gøy å se hva kundene synes når de får dannet seg egne oppfatninger av bilen, avslutter en fornøyd Stenbo i Hyundai.

