I disse dager kommer mange nordmenn hjem fra sommerferie i utlandet. Ofte har pengene sittet løst i ferien, og du må begynne en litt mer sparsommelig hverdag når du kommer hjem.

Men om du ikke tar de nødvendige forholdsreglene under og etter ferien, kan du ende opp med å måtte betale store summer kort tid etter hjemreisen.

Det er nemlig nok av småkryp som kan gjøre livet ditt surt om de får bli med deg hjem, og hvis de først har gjort det, er de ikke billige å bli kvitt.

Mange tar kontakt

Tekniker ved Oslo Veggdyrkontroll, Silvino De Barros, sier det først og fremst er veggedyr og kakerlakker som kan bli med nordmenn hjem og skape trøbbel.

– Det er stort sett veggedyr som er problemet, og til en viss grad kakerlakker også. Man kan også få med seg skjeggkre hjem, men det er ikke så vanlig, sier De Barros.

Han forteller om en ekstrem pågang fra folk som trenger å bli kvitt skadedyrene, og at flere enn noen gang tar kontakt. Teknisk sjef i Rentokil skadedyrkontroll, Arne Nese, har også opplevd stor aktivitet gjennom sommeren.

– Det er flere som får med seg at man må være forsiktig, så de ringer oss for å spørre om hva de bør se opp for. En del ringer også når de er på ferie, fordi de har sett noe på hotellrommet som kanskje kan være noe, sier Nese.

Biter deg om natten

Det som gjerne har skjedd dersom kakerlakker dukker opp hjemme hos deg etter en ferietur, er at en hunn-kakerlakk har lagt en eggkapsel i bagasjen din. Eggene klekker når du kommer hjem, og kakerlakkene kan starte sitt liv.

– Kakerlakker er et hygienisk problem. De er altetende, og går overalt hvor de kan finne mat og drikke. De ødelegger og forringer maten vår, men gjør ellers ikke noe skade, sier Nese.

Veggedyrene er enda mer plagsomme enn kakerlakkene, for de går nemlig til angrep på deg om natten. I likhet med kakerlakkene, bruker også de bagasjen din som transportmiddel.

– Veggedyret er noe som følger oss mennesker, og som trives og lever i området rundt senger hvor vi sover. Når det har gått litt tid etter ferien, merker man at man blir bitt rundt på kroppen, sier Nese.

Ekkelt psykologisk

Anders Aak, som er forsker på avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet, sier veggedyrene kan være veldig slitsomme. De bor i og rundt sengen din, og slår til om natten for å suge blodet ditt.

– Noen reagerer ikke på bittene, mens andre får lette bitemerker og kløende utslett. I verste fall får man kløende blemmer som sprekker opp og er veldig plagsomme, sier Aak.

Hvis det går noen måneder uten at du gjør noe med problemet, rekker veggedyrene å bli svært mange. Og selv om de ikke spiser opp veggen din, slik man kanskje skulle tro, er det fortsatt ikke veldig stas å vite at små insekter lever av spise på deg om natten.

– Det er mange som synes det er ekkelt rent psykologisk når det er noe som suger blod av deg mens du sover, sier skadedyrtekniker De Barros.

Ekskrementer og rare lukter

Om du våkner opp med stikk hver morgen, bør du altså ane at noe er galt. Stikkene kan komme de fleste steder på kroppen, og noen ganger kan du også se blodflekker på lakenet.

– Om du har mistanke om at du har veggedyr, kan du lete etter dem i sengen. Løft på lakenet, og sjekk under overmadrassen og i sømmene, sier Nese.

I tillegg til at du noen ganger kan se selve dyrene, kan du lete etter ekskrementer. De er synlige som små, svarte prikker i sengen. Du bør også være oppmerksom på rare lukter, som er et faresignal.

– Når det gjelder kakerlakker, oppdager man dem som regel bare ved å se dem. Ser du en kakerlakk, er det helt sikkert flere i nærheten, sier Nese.

Dyrt

Når veggedyrene først har inntatt i boligen din, er de svært vanskelige å bli kvitt. Den gjemmer seg godt, klarer seg lenge uten mat, og har gjennom årene blitt mer resistente mot insektsmidler.

Din eneste mulighet er som regel å kontakte et skadedyrfirma, som i mange tilfeller da må gjennomføre en kostbar behandling. Det innebærer gjerne nedfrysing av møbler og klær i frysecontainere, eller varmebehandling.

Å behandle et veggedyr-befengt soverom kan fort koste så mye som 30.000 kroner. Dersom et helt hus behøver behandling, kan prislappen nærme seg 100.000 kroner.

– Noen ganger må boligen totalsaneres. Det innebærer at den må tømmes, og man må fryse senger, inventar og kofferter. Fra boligen blir tømt til behandlingen er ferdig, går det som regel noen døgn, sier De Barros.

Veggdyr: Veggdyret er rødbrunt og blir 5-6 mm langt.

Eggene er 1 mm lange og hvite

De kan legge opptil 500 egg i løpet av sitt voksne liv.

De kravler frem fra gjennestedet sitt og suger blod fra mennesker om natten.

Stikkene kan føre til kraftig kløe og irritasjon. Normalt vil ikke dyrene overføre sykdommer til mennesker.

Veggdyr spres ofte med reisebagasje og transport av gamle møbler.

De forekommer ofte på steder der det er stort gjennomtrekk av mennesker som hotell, campinghytter og ungdomsherberger.

Bekjempelse ved frysing krever -18 grader i tre døgn

Bekjempelse ved varme krever 50 grader i to timer. Kilde: Folkehelseinstituttet

Ettersom veggedyrene er blitt stadig mer resistente mot insektsmidler, er man nødt til å gjennomføre en omfattende behandling. Likevel klarer man i flesteparten av tilfellene å bli kvitt skadedyrene på første forsøk, sier De Barros.

– Men man kan ikke være sikker på at alle dyrene er borte før etter en god stund, så når det har gått åtte uker, er det etterkontroll, sier skadedyrteknikeren.

Kofferten i badekaret

Så hva kan du gjøre for å slippe irriterende bitt og en veldig kjedelig regning? Heldigvis finnes det noen tiltak som minsker sjansen for at veggedyrene blir med deg hjem fra ferien.

Anders Aak i Folkehelseinstituttet anbefaler at du starter med å inspisere hotellrommet grundig før du flytter inn.

– Sjekk sengen for ekskrement-spor, eller prøv å finne selve dyrene. Under sengen kan du bruke en lykt, for de liker å gjemme seg i kriker og kroker, sier Aak.

Ettersom veggedyrene gjerne gjemmer seg i klær, bør du tenke over hvor du oppbevarer kofferten eller bagen du reiser med. Denne bør helst plasseres langt borte sengen, og kan for eksempel være plassert på en krakk eller et bord.

Noen anbefaler også at kofferten oppbevares i badekaret, ettersom veggedyrene sliter med badekarets glatte overflate.

– Du bør også unngå å pakke for mye ut av kofferten, sier Aak.

Om klærne dine først skal opp fra kofferten, bør de hvert fall ikke ligge slengt på sengen.

Frys klærne

Når du kommer hjem kan du vurdere å pakke ut utendørs. Rist klærne godt, og sjekk alle lommer for å se om dyrene likevel har klart å snike seg med.

For å være helt sikker, kan du legge klærne i en pose i fryseren i tre døgn, som skal ta knekken på dem. Den samme prosessen gjelder også for å bli kvitt mulige kakerlakker.

Selve kofferten får kanskje ikke plass i fryseren, og behøver også gjerne et enda kaldere sted enn fryseren. Dersom du har behov for å fryse en stor koffert, går det an å kontakte et skadedyrfirma.

Husk for øvrig at veggedyr også kan bli med hjem til deg i møbler, spesielt hvis det er snakk om bruktmøbler.

Dersom du finner ut at du har veggedyr på soverommet, kan det være effektivt å støvsuge rundt omkring og kaste posen etterpå. Samtidig er det ikke sikkert at du klarer å støvsuge alle dyrene, og derfor er det sannsynligvis tryggest å kontakte et skadedyrfirma som kan ta seg av problemet.

Det kan bli dyrt, men du slipper i det minste å bli spist på om natten.