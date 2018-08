Siv Jensen om Per Sandberg sin Iran-reise: – Jeg ble overrasket

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har fått kritikk etter at han la årets sommerferie til Iran sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes, uten å orientere statsministerens kontor tilstrekkelig i forveien.

Sandberg har også innrømmet at han hadde med seg jobbtelefonen til Iran, noe som har fått flere sikkerhetseksperter til å uttrykke bekymring.

– Må gå videre

I et intervju på TV 2 Nyhetskanalen sier finansminister, og Frp-leder Siv Jensen at hun ble overrasket da hun fikk beskjeden om Per Sandberg sin Iran-reise.

– Jeg visste ikke at han skulle til Iran, derfor var det viktig at vi fikk klarhet i det, og at informasjonen kom dit den skulle, sier Jensen.

Finansministeren sier hun umiddelbart tok kontakt med Per Sandberg, og statsministerens kontor for å finne ut hva som hadde skjedde.

Videre sier partilederen at hun først og fremst er glad for at Sandberg har erkjent at det var feil å ikke varsle om reisen.

– Det var et brudd på rutiner og reglement. Vi har strenge regler, og det er viktig å ta vare på sikkerheten. Det er bra at han har erkjent feilen, og nå må vi gå videre, sier Jensen.

Finansministeren innrømmer at Per Sandberg burde ha varslet om turen, og at han ikke burde ha tatt med seg telefonen.

– Har vært ydmyk

Det har stormet rundt fiskerminister Sandberg den siste tiden, og mange har uttrykt bekymring for at Sandberg har satt Norges sikkerhet på spill. Siv Jensen har fått med seg at mange har ment mye, men mener det viktigste er at Per Sandberg har uttalt seg.

– Vi har en sett en tydelig grad av ydmykhet, og han har erkjent at han ikke burde gjort det, sier Jensen.

Flere har stilt spørsmålstegn til om hvorvidt Per Sandberg fortsatt kan ha tillit som statsråd, etter at han ved flere anledninger har innrømmet å ha tatt med sin egen telefon til såkalte høyrisikoland.

Tidligere sjef for E-tjenesten, Kjell Grandhagen, er overbevist om at iranske myndigheter har hacket Per Sandbergs mobiltelefon.

Han mener Sandberg har vært naiv og utvist dårlig dømmekraft.

Men Siv Jensen mener sikkerheten ivaretas på en god og trygg måte.

– Gradert informasjon behandles og sjekkes trygt. Det skal man ikke være bekymret over. Per Sandberg er et veldig engasjert samfunnsmenneske, som har gjort en god jobb som fiskeriminister. Han er opptatt av å gjøre en god jobb, og nå har han innrømmet å ha gjort en feil, sier finansministeren.

Gjør en god jobb

FrP-lederen forstår at debatten har rast etter Sandbergs omstridte tur, og er klar på at sikkerheten er viktig for regjeringen. Hun mener imidlertid at de gjør en god jobb for å passe på dette.