Tirsdag hadde sprint- og allroundlandslaget sin første trening på samling i Steinkjer. Uten Petter Northug.

– Petter er ikke trenbar. Han har ikke energi i kroppen, det føles tungt og kraftløst. Vi prøver å finne ut hvorfor, men har ikke et klart svar. Vi har helsemessig fulgt med og tatt prøver, og det er ingen sykdom påvist i kroppen til Petter Northug per dato, sier sprinttrener Arild Monsen til TV 2.

I slutten av juli var Northug på treningssamling i Tenerife sammen med faren, John Northug. Etter at han kom hjem derfra har han ikke følt seg i slag. Han meldte blant annet forfall til Blinkfestivalen forrige uke.

– Jeg tror samlingen i Spania var den berømte dråpen som ga utslaget for at han måtte stå over Blinkfestivalen og samlingen i Steinkjer, sier TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad.

– Fort gjort å bli litt ivrig

​Under samlingen bodde far og sønn Northug på 2200 meters høyde på den spanske ferieøya, mens de stort sett trente i lavlandet. TV 2s langrennsekspert frykter Northug har brent av for mye på denne høydesamlingen.

– Når man bor høyt og trener lavt så går det veldig lett under treningen. Da er det fort gjort å bli litt ivrig, sier Skinstad.

– Også er det vanskelig å hente seg inn igjen når man bor såpass høyt.

Skinstad ser heller ikke bort ifra at far og sønn Northug kan ha blitt litt for ivrige.

– Petter er jo sønn av far sin! Det kan fort ha gått litt over styr, men det blir jo bare spekulasjoner, sier Skinstad.

Satt på bremsene

Monsen føler seg derimot trygg på at Northug har trent riktig under samlingen i Spania.

– Petter sier at han egentlig aldri har vært på et så kort høydeopphold, og at han aldri har trent så rolig noen gang som nå. Da tror jeg ikke det isolert sett er grunnen, sier sprinttreneren.

Nå setter sjefen på bremsene hva gjelder Northug.

– Ja, vi har satt på kraftig brems. Det er jo helt stopp. Det må snart settes i første gir igjen. Han vil være på plass til neste samling, men vi må ta litt dag for dag. Vi håper å gjøre de riktige grepene nå og ikke måtte justere igjen i november, sier Monsen.