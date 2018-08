Reagerer på Olsen-behandlingen: – Veldig ufint

– Dessverre har vi sett slike saker opp gjennom årene med jevne mellomrom. Toppidrett er ferskvare og det er et kynisk spill. Alt fungerer bra om du er frisk og inne på laget, men det er konkurranse. Reglene sier ikke hvem som bør spille, men de gir rett til et fullverdig treningsalternativ. Derfor må de forholde seg til kontraktene. Det er som regel korte kontrakter så det må de klare, mener Walltin.

– Det er ikke greit å si til noen at du ikke har rett til å konkurrere på samme vilkår som resten av troppen, legger NISO-lederen til.

Dette sa Olsen

Søndag, da Bodø/Glimt-profilen gjestet FotballXtra, sa han at det hele hadde skjedd like etter han byttet klubb.

– Kjetil kom bort til meg etter treningen torsdag og var fornøyd med det jeg hadde prestert. Han ga meg litt skryt og jeg følte at jeg kanskje var nær en plass i troppen til helgen. Så skjer det et par ting i løpet av torsdagen, der jeg har pratet med en klubb og konkluderte med at jeg ikke følte at det var riktig å gå dit, sa han.

– For du fikk et tilbud av en klubb?

– Ja, men jeg var litt usikker på det. Etter det fikk jeg en telefon var Kjetil i halv ti-tiden på kvelden, der han ringte og spurte om jeg kunne komme ned på Aspmyra for en prat. Det sa jeg selvfølgelig ja til. Jeg dro ned til og han hadde fått nyss i at jeg i utgangspunktet hadde sagt nei til den klubben. Så sa han at han syntes jeg burde tenke meg godt om, ta muligheten og tenke på fremtiden min. Da svarte jeg at det var mitt valg hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle ta dette eller vente og se. Da fikk jeg klinkende klar beskjed om at jeg ikke var i troppen til helgen og at sannsynligheten var lik null for at jeg kom til å være i en kamptropp i løpet av høsten, sa han i FotballXtra.

– Ønsker at vi tar det internt

Søndag kveld, etter nordlendingene hadde tapt 0-4 borte for Strømsgodset, svarte Kjetil Knutsen følgende på kritikken fra Olsen:

– Nå forstår jeg Trond ønsker å snakke i media, men personlig ønsker jeg at vi tar de tingene internt. Hva vi har sagt til Trond synes jeg blir helt feil å stå og fortelle til deg. Det er en intern sak. En sak mellom klubben, oss trenere og ham, sa Glimt-treneren.

– Har han grunn til å føle seg urettferdig behandlet?

– Det er det kun han som kan svare på. Vi prøver å være ærlig i forhold til de strategier og planer vi har både på kort og lang sikt. Trond får ikke kontrakt i 2019. Det har vi formidlet til ham. Vi har veldig respekt for den jobben han har gjort i Bodø/Glimt over lang tid. Vi har gitt ham en mulighet ved at klubben ikke vil stille seg i veien for ham om han ønsker å spille for en annen klubb i 2018. Vi har vært ærlige og fortalt tingene som de er, og så forstår jeg selvfølgelig at han er skuffet over det, men sånn er fotballen, svarte Glimt-treneren.

​