Fredag ble Petter Stordalen utsatt for innbrudd på hytta i Telemark, men han er ikke alene.



Hele fem hytter i det samme området har hatt innbrudd den siste uka.

Den observante oppsynsmannen i Tinn, Svein Moen, har funnet en forbindelse mellom de fem innbruddene. Alle hyttene det er begått innbrudd i ligger langs gamle merkede stier.

Valg av stier får oppsynsmannen til å mene han vet hvor de ubudne gjestene er på vei.

– Enten går de mot Hjartdal, Tuddal eller i retning Åmotsdal. Kanskje også over til Seljord, sier Moen til TV 2.

– Flere gjerningsmenn

Moen mener det må være mer enn én person som er på ferde.

– Det var tatt såpass store mengder øl og proviant fra hytta til Stordalen at det er lite trolig at en person klarer å bære det med seg. Kanskje to eller flere, mener Moen.

Han sier også at det ser ut som tyvene holder seg til de gamle stiene som ikke veldig mange bruker.

– Det kan også hende at de går de mot Gaustadblikk og Gaustatoppen. Der ligger det også en del hytter som blir lite brukt utenom til jakt og fiske, sier Moen.

Får ikke varslet alle

Oppsynsmannen har ringt rundt til folk som har hytter i området, men noen er på ferie og er ikke enkle å få tak i.

En hammer står plasser under det knuste vinduet til Stordalens hytte. Foto: Svein Moen

– Hvis folk blir mer obs på disse tyvene, så er det lettere å få stoppet dem, sier Moen.

Til nå ser det ut som tyvene tar seg god tid i fjellheimen. Enkelte hytter som det er gjort innbrudd i ligger nær hverandre. Moen tror tyvene observerer hyttene før de går inn for å være sikre på at de ikke blir tatt.

– Tyven eller tyvene har tatt seg inn i hytter og forsynt seg med mat, snacks og øl. Fra hytta til Stordalen ble det tatt noe verktøy og to fiskegarn. Dyr vin har de latt stå, og det er heller ikke gjort ytterligere skade på noen av hyttene, sier Moen.

Det første innbruddet skjedde ved Langesjå for halvannen uke siden. Etter det gikk turen til Grunnostjørni, Merakkhaugen, Hovind, Sneislia (Stordalens hytte) og sist Ræpeli i Seljord. Hvis de får fortsette som de vil, er det mange tomme hytter i regionen på denne tiden av året.

Vinduet i Stordalens hytte som ble knust for å komme seg inn er lite. Et kraftig menneske ville hatt problemer med å ta seg inn denne veien. Foto: Svein Moen.

– Det blir kanskje oppdaget flere når folk tar turen opp til hyttene sine når jaktsesongen begynner, sier Moen.

Politiet etterforsker

Det er bare to hytteeiere som har anmeldt forholdene til politiet, men politioverbetjent Robert Strand ved Rjukan politistasjon er kjent med at det har vært innbrudd i flere hytter.

– Vi er avhengig av gode spor for å komme videre. I og med at hyttene ligger der de gjør, og det gjerne tar tid før innbruddene oppdages gjør det saken vanskelig. Spor forsvinner når tiden går, sier Strand til TV 2.

Han ønsker ikke å spekulere i om det er én eller flere personer som står bak innbruddene.

– Vi oppfordrer folk som oppdager innbrudd til å la ting ligge urørt til de har varslet oss. De må gjerne ta foto, og sjekke verdigjenstander, sier Strand.

