Tre norske lag har muligheten til å ta seg til gruppespillet i Europaligaen: Molde, Sarpsborg 08 og Rosenborg.

Trioen skal ut i tredje runde 9. - og 16. august før et eventuelt avansement til playoff. Motstanderne i en mulig playoff ved seier i tredje runde ble trukket mandag.

Cork City/ Rosenborg - Red Bull Salzburg/Shkendija

- Red Bull Salzburg/Shkendija Sarpsborg 08 /Rijeka - Pyunik/Maccabi Tel-Aviv

/Rijeka - Pyunik/Maccabi Tel-Aviv Dinamo Minsk/Zenit - Hibernian/Molde

– Drømmetrekning

Dersom Rosenborg skulle slå Cork City, blir det playoff mot taperen av kampen mellom Fredrik Gulbrandsens Red Bull Salzburg og makedonske Shkendija som møtes i tredje runde i Champions League-kvalifiseringen.

Salzburg kom til semifinalen i forrige sesongs Europaliga og regnes som favoritter mot Shkendija - derfor virker et møte med RBK lite trolig.

– Det ser ut som det vi kan kalle en drømmetrekning for Rosenborg. De kunne møtt et lag de hadde vært outsider. Jeg vil tro de er store favoritter i begge disse kampene og til å nå et gruppespill, sier Jesper Mathisen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Rosenborg møtte makedonsk motstand i Europaliga-gruppespillet i fjor. Da vant trønderne 3-1 hjemme på Lerkendal, mens de spilte 1-1 borte i Skopje.

Russisk mareritt for Molde

For Moldes del virker det som veien til gruppespillet blir vanskeligere. Laget fra rosenes by skal ut mot vinneren av Dinamo Minsk mot Zenit. Sistnevnte kom til åttedelsfinale i forrige sesongs turnering etter blant annet å ha vunnet gruppen der Rosenborg også var med.

– Zenit er en klubb Molde vil få det veldig tøft mot. De kan godt slå Hibernian, men å slå ut Zenit over to oppgjør er veldig, veldig vanskelig. Rosenborg er det vi realistisk sett må håpe på. De har en enklere vei, sier Mathisen.

Europaliga-playoffen blir spilt 23. og 30. august.