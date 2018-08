I dag går startskuddet for friidretts-øvelsene i årets europamesterskap.

Og byen som holder øvelsene, den tyske hovedstaden Berlin, er badet i en varmebølge.

Det kan by på problemer for utøverne, spesielt de som skal gå og løpe langt.

– Vi har ikke alltid vært gode på å forberede oss på vanskelige forhold. Det er vi nå, sier den norske landslagslegene Ove Talsnes og fortsetter:

– Det var flere i Beijing i 2015 som ikke var akklimatisert. Både på tid og på varme. Der er vi bedre forberedt.

FORBEREDT: Landslagslege, Ove Talsnes, forteller at de har satt i gang en rekke tiltak for å holde ut i varmen. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Ekstremvarme

Torsdag skal Håvard Haukenes i dyst på 50 kilometer kappgang, i stekende varme. Værmeldingen førte til at Norge prøvde å flytte starten på øvelsen. De ønsket at starten skulle gå én time tidligere, for å redusere varmebelastningen, det vant de ikke frem med.

Startskuddet for den lengste kappgangøvelsen går dermed klokken 08:35, og innen utøverne er i mål, vil temperaturen være lidende høy.

– Det er meldt opp mot 35 grader, og det påvirker alle utøverne vi har. Uansett hvilken hudfarge, eller hvor man har sin opprinnelse. Det handler først og fremst om å være hydrert, sier Talsnes.​

Videre forteller landslagslegen at nøkkelen ligger i forberedelsene.

– Man kan tilpasse seg varmen. Det er enkelt. Man må trene i varmen. En økt på 40-60 minutter om dagen i 14 dager er nok. Men man må trene i varmen. Hvis ikke blir man ikke akklimatisert.

– Vi salter maten ekstra

Det florerer av vannflasker i den norske leiren. Men også på matfronten har man gjort enkle tiltak.

– Vi salter maten ekstra. Man må spise ekstra mye. Matlysten går ned, så man må passe på at utøverne får i seg nok.

For utenom den nye menyen, består tiltakene av å begrense tiden utøverne er eksponert for den stekende varmen.

– Det handler om å holde kjernetemperaturen i kroppen nede. Derfor prøver vi å eksponere utøverne minst mulig for varme. Vi kjøler ned huden med is og vann, og sørger for at man varmer opp i skyggen.

Spesielt gjelder tiltakene for 50 kilometer kappgang og maraton.

– Det er tøffe øvelser der de går på terskel hele tiden. De taper mye væske. Håvard Haukenes må ha mellom tre og en halv og fire liter væske i løpet av sin konkurranser, forteller Talsnes.