142 mennesker er så langt bekreftet døde etter jordskjelvet i Indonesia søndag. Dette opplyser en kilde hos de lokale myndighetene, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Jordskjelvet, som hadde en styrke på 7, ble utløst over 10 kilometer under bakken nord i Lombok og kunne blant annet kjennes også på naboøyene Bali, Gili Trawangan, Gili Meno og Gili Air.

– Som en trampoline

Norske Theo Berggren var på Gili Trawangan da jordskjelvet brøt ut.

22-åringen er en del av et reisefølge på 23 stykker. Han forteller om noen dramatiske timer da jordskjelvet rammet ferieøyene i Indonesia.

– Jeg var rett utenfor hotellrommet da jordskjelvet starta. Det føltes nesten ut som å være på en trampoline, bare at det går sidelengs og ikke opp og ned, sier Berggren til TV 2.

– Svært skremmende

Etter det første store skjelvet samlet reisefølge seg på stranda. Der brøt det ut fullstendig panikk, sier 22-åringen.

– Vi hørte at ting raste rundt oss, og så flere bygninger falle sammen. Det var svært skremmende, forteller han videre.

Nede på stranda var det tendenser til kaos. Ingen visste hva som skjedde, og folk var redde for at det skulle komme en tsunami. 22 år gamle Theo sier at folk løp ned hverandre på stranda, og at flere fikk panikk.

Søndag kveld kom de seg opp i høyden, der ble Theo og resten av reisefølge sittende i fem timer.

VENTER: Flere hundre turister venter nå på å komme seg bort fra øya. Theo Berggren sier at det er lange køer, og at ting går sakte. Foto: Theo Berggren

– Heldigvis kom vi i kontakt med noen som eier resortene her nede, slik at vi fikk tepper, puter, vann og mat. Alle var samlet ute, for det var ingen som turte å være i nærheten av bygninger, sier han til TV 2.

Venter på å komme seg hjem

Theo Berggren hadde vært på Gili Trawangan i to dager da jordskjelvet brøt ut. Før det hadde han tilbragt seks dager på Bali.

– Det var fantastisk før middag i går. Da tok det en brå vending, sier 22-åringen.

Nå sitter han og venter på å komme seg bort fra øya. Berggren forteller at det er lange køer, og at ting går sakte.

– Vi prøver å finne ut hvordan vi kommer oss av øya, men tror ikke det blir i dag, sier han.