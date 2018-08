Mark Cavendish (33) er en av de store sykkelstjernene som står på startstreken i Arctic Race of Norway i Vadsø 16. august.

Rittsjef Knut-Erik Dybdal bekrefter overfor TV 2 at navnet til spurteren fra Isle of Man står på listen over ryttere fra Dimension Data. Det gjør imidlertid ikke Edvald Boasson Hagen.

– Det er utrolig artig at vi får en av dem som nesten har flest etappeseirer i Tour de France for å gjennomføre Arctic Race. Det er kjempespennende, men også spennende for konkurransen i seg selv. Det er bra for rekrutteringen og sykkelsporten generelt å få en rytter som Cavendish med oss, sier Dybdal til TV 2.

Cavendish, som har 30 etappeseirer i Tour de France, måtte stå av rittet da han ikke klarte å klatre seg innenfor tidsfristen på den ellevte etappen i sommer, og han har kun syklet Prudential RideLondon-Surrey Classic siden den gang.

Til helgen skal 33-åringen forsøke å vinne EM i Glasgow.

Dybdal opplyser at Cavendish ikke er den eneste profilerte rytteren det nordnorske sykkelpublikumet får se i firedagersrittet. Også Tour de France-etappevinner Omar Fraile, Jakob Fuglsang og Warren Barguil skal delta i det TV 2-sendte rittet.

Arctic Race starter med etappe fra Vadsø til Krikenes. Deretter følger Tana-Kjøllefjord, Honningsvåg-Hammerfest og Kvalsund-Alta.