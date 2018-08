– Selvfølgelig ble Per Sandberg kontrollert

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har fått kritikk etter at han la årets sommerferie til Iran sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes, uten å orientere statsministerens kontor tilstrekkelig i forveien.

Statsråden har også innrømmet at han hadde med seg jobbtelefonen til Iran, noe som har fått flere sikkerhetseksperter til å uttrykke bekymring.

Tidligere sjef for Etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen, har sagt til NRK at man man må ta utgangspunkt i at telefonen til Sandberg er blitt hacket.

– Det er jobben deres å kontrollere

Mohammad Mostafaei er en anerkjent menneskerettighetsforkjemper og advokat fra Iran, som blant annet har jobbet med å redde barn fra dødsdommer i hjemlandet.

I 2010 måtte han flykte, ettersom hans kamp for menneskerettigheter førte ham inn i stadige konflikter med iranske regimet. I dag bor Mostafaei i Drammen sammen med familien.

– Jeg ble straffedømt i Iran. Politiet arresterte meg, forteller han til TV 2.

Advokaten har fått med seg oppstyret rundt Per Sandberg og turen til Iran. Han mener det er helt utenkelig at Sandberg og Letnes har kunnet reise rundt i Iran, uten at myndighetene fulgte hvert eneste skritt de tok.

– Det er den iranske sikkerhetstjenestens jobb å kontrollere politiske personer. Selvfølgelig ble de kontrollert, sier Mostafaei.

– Den iranske staten er intelligent

Menneskerettighetsforkjemperen sier de iranske sikkerhetsmyndighetene har gode muligheter for å overvåke de som besøker landet. Selv fant han flere ganger små mikrofoner da han jobbet der som advokat.

– Jeg kunne finne mikrofoner på soverommet eller bak bilder. Ofte hørte jeg rare lyder mens jeg snakket med kolleger eller klienter på telefonen, og jeg følte andre kunne høre hva vi snakket om, sier Mostafaei.

Han kan ikke være sikker på at Per Sandberg ble overvåket mens han var på tur i Iran, men sier det ville vært normalt for iranske sikkerhetsmyndigheter. Advokaten er uansett overbevist om at det iranske regimet var klar over at Sandberg reiste til Iran med Bahareh Letnes.

– Den iranske staten er intelligent, og er mye bedre på sikkerhet enn sine naboland. Og hvis Iran kan kontrollere telefoner, hvorfor skulle de ikke gjøre det? Da vet at de vil få muligheter.

– Kan bruke henne til å oppnå sine mål

Under et intervju med Dagsnytt 18 på NRK uttalte Letnes at det ikke praktiseres så mye Sharia-lover i Iran.

Mostafaei er ikke enig med Bahareh Letnes i at myndighetene ikke praktiserer Sharia-lovene strengt. Da TV 2 besøker advokaten, leser han rett fra lovteksten hvor det står at en mann og en kvinne ikke kan kysse eller gå sammen på gaten hvis de ikke er i et lovlig forhold.