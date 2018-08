Mirror viser til en artikkel i L'Equipe som skriver at Nabil Fekir fremdeles kan bli Liverpool-spiller. Avisen hevder at Lyon er lystne på å selge dersom de får et tilfredsstillende bud på angriperen som nærmest var klar for Liverpool i forkant av VM før overgangen strandet på oppløpssiden.

Sky Sports skriver at Manchester United må sette overgangsrekord for en forsvarsspiller dersom de skal få Leicester-midtstopper Harry Maguire før overgangsvinduet stenger torsdag kveld. Den forrige rekorden har Liverpool etter 750 millioner kroners signeringen av Virgil Van Dijk. Også Toby Alderweireld rapporteres å være et mulig overgangsmål for United.

José Mourinho ser ut til å få kamp fra Arsenal og PSG om signeringen av Bayern München-midtstopper Jerome Boateng, skriver Kicker.

The Sun skriver at Aston Villa er nære ved å signere United-talent Axel Tuanzebe på lån.

Arsenal-manager Unai Emery vurderer om han skal forsøke å hente AC Milans offensive venstreback Ricardo Rodriguez før overgangsvinduet stenger for å dekke inn skadeproblemene som har rammet ham på venstresiden, skriver Daily Mail.

Everton ser ut til å slå Manchester United i jakten på Barcelona-stopper Yerry Mina. 23-åringen blir Everton-spiller på en femårskontrakt etter at klubbene ble enige om en overgangssum på i overkant av 300 millioner kroner, skriver spanske Sport.

Samtidig skriver Teamtalk at Everton har gitt United beskjed om at de ønsker seg Chris Smalling eller Victor Lindelöf dersom en avtale for Marcos Rojo ikke blir noe av.

Mirror skriver at Chelsea er favoritter til å sikre seg Crystal Palace-juvel Wilfried Zaha for svimlende 800 millioner kroner.

Tottenham vurderer et bud på Celta Vigo-midtstopper Stanislav Lobotka for rundt 350 millioner kroner, skriver Mirror.

Marca hevder at Real Madrid må punge ut 1,15 milliarder kroner dersom Valencia-spiss Rodrigo skal bli deres.